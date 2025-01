«Έπεσε» το ChatGPT: Προβλήματα στη λειτουργία του αναφέρουν χρήστες σε όλον τον κόσμο

Το ChatGPT, ένα από τα πιο δημοφιλή chatbot με βάση την τεχνητή νοημοσύνη, βίωσε μια εκτεταμένη διακοπή λειτουργίας που επηρέασε χιλιάδες χρήστες παγκοσμίως. Η OpenAI, η εταιρεία πίσω από το ChatGPT, αναγνώρισε αρχικά προβλήματα με την υπηρεσία API της, τα οποία οδήγησαν σε δυσκολίες σύνδεσης και σφάλματα για τους χρήστες.

Σύμφωνα με αναφορές χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το πρόβλημα ξεκίνησε 13:30 και κλιμακώθηκε σημαντικά γύρω στις 14:15. Πολλοί χρήστες ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν το σφάλμα “Bad Gateway” κατά την προσπάθειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα.

Η διακοπή λειτουργίας του ChatGPT προκάλεσε σημαντική αναστάτωση στους χρήστες που εξαρτώνται από το chatbot για διάφορες εργασίες, όπως η έρευνα, η δημιουργία περιεχομένου και η επίλυση προβλημάτων.

Η OpenAI δεν έχει ακόμη παρέχει μια λεπτομερή εξήγηση για την αιτία του προβλήματος. Ωστόσο, η εταιρεία ανακοίνωσε ότι εργάζεται πυρετωδώς για την επίλυση του προβλήματος και την αποκατάσταση της κανονικής λειτουργίας του ChatGPT.

ChatGPT seems to be down at the moment

Bad gateway – The web server reported a bad gateway error pic.twitter.com/7vqI49AxGw

— Tibor Blaho (@btibor91) January 23, 2025