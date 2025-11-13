Βόλεϊ: Έγραψαν Ιστορία τα κορίτσια του Ολυμπιακού – Προκρίθηκαν για πρώτη φορά στους ομίλους του CEV Champions League

Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού έγραψε Ιστορία καθώς πήρε τα δύο πρώτα σετ στον αγώνα με τη Βάσας στη Βουδαπέστη για τον γ’ προκριματικό γύρο και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 3-0 στον πρώτο αγώνα στο «Μελίνα Μερκούρη», προκρίθηκε για πρώτη φορά στη φάση των ομίλων του CEV Champions League.

Η ομάδα του Μπράνκο Κοβάτσεβιτς μπήκε απόλυτα αποφασισμένη στο γήπεδο και παίζοντας εντυπωσιακό βόλεϊ, κατέκτησε τα δύο πρώτα σετ με 25-18 και 25-22, φτάνοντας στη μεγάλη πρόκριση στους ομίλους της μεγαλύτερης διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έγινε η τέταρτη ελληνική ομάδα στο βόλεϊ Γυναικών που θα αγωνιστεί στο Champions League μετά τον Παναθηναϊκό, τον Φιλαθλητικό (2000-2001) και τα Βριλήσσια (1998-1999). Οι «πράσινες» είχαν παίξει στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση τις σεζόν 1998/99 και 2000/01.

