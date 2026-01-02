United Cup: Νίκη και στο μεικτό διπλό για Τσιτσιπά – Σάκκαρη επί της Ιαπωνίας – Υποψήφια για τους «8» η εθνική

Σύνοψη από το

  • Απόλυτη κυριαρχία επέδειξε η εθνική έναντι της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της στο United Cup, με τρεις νίκες στις ισάριθμες αναμετρήσεις, συμπεριλαμβανομένης της επικράτησης των Σάκκαρη-Τσιτσιπά στο μεικτό διπλό.
  • Οι νίκες των Ελλήνων τενιστών έθεσαν τις βάσεις για την πρόκριση της εθνικής ομάδας στα προημιτελικά του United Cup.
  • Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία την προσεχή Δευτέρα (5/1) στις 11:00 π.μ., με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκκαρη να διεκδικούν νίκες για την κατάκτηση της πρώτης θέσης του ομίλου.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Τσιτσιπάς Σάκκαρη
Φωτογραφία αρχείου: Intime

Απόλυτη κυριαρχία επέδειξε η εθνική έναντι της Ιαπωνίας στην πρεμιέρα της στο United Cup, στον 5ο όμιλο, στο Περθ, με τρεις νίκες στις ισάριθμες μεταξύ τους αναμετρήσεις. Μετά τις νίκες των Μαρίας Σάκκαρη και Στέφανου Τσιτσιπά επί των Ναόμι Οσάκα (6-4, 6-2) και Σιντάρο Μοτσιζούκι (6-3, 6-4) αντίστοιχα, στο μεικτό διπλό οι Σάκκαρη-Τσιτσιπάς επικράτησαν με straight setς, με 6-2, 6-3, των Νάο Χιμπίνο/Γιασουτάκα Ουτσιγιάμα.

Το ελληνικό δίδυμο κυριάρχησε απόλυτα με τη διαφορά δυναμικότητας να είναι πασιφανής στο court. Με εξαιρετικό σερβίς (παραχώρησαν μόλις 8 πόντους), αλλά και με εξαιρετική συνεργασία, το ελληνικό δίδυμο με 2 breaks στο 1ο σετ, έκαναν το 6-2, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0.

Στο 2ο σκέλος, οι Τσιτσιπάς και Σάκκαρη χρειάστηκαν ένα break στο κρίσιμο 8ο game, το οποίο ήρθε από διπλό λάθος (5-3) και στη συνέχεια κρατώντας το σερβίς του σφράγισαν τη νίκη και έβαλαν τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά του τουρνουά.

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει τη Μεγάλη Βρετανία την προσεχή Δευτέρα (5/1, 11:00 π.μ.) με στόχο την κατάκτηση της πρώτης θέσης.

Απέναντι στους Βρετανούς, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ρίχνεται πρώτος στη μάχη στις 11:00 π.μ. Καθώς ο Τζακ Ντρέιπερ αντιμετωπίζει τραυματισμό στο χέρι και δεν θα συμμετάσχει στο United Cup, ο Έλληνας τενίστας θα βρει αντίπαλο τον Μπίλι Χάρις.

Η Μαρία Σάκκαρη θα διεκδικήσει εν συνεχεία τη νίκη απέναντι στην Έμμα Ραντουκάνου.

Στη διοργάνωση συμμετέχουν 18 εθνικές ομάδες, χωρισμένες σε έξι ομίλους των τριών. Κάθε αναμέτρηση περιλαμβάνει: έναν αγώνα ανδρών, έναν αγώνα γυναικών κι έναν αγώνα μικτού διπλού. Οι νικητές των έξι ομίλων, μαζί με τους δύο καλύτερους δεύτερους, προκρίνονται στα προημιτελικά. Οι ημιτελικοί και ο τελικός θα διεξαχθούν στο Σίδνεϊ.

United Cup 2026 Groups

Περθ

  • Όμιλος 1: ΗΠΑ – Ισπανία – Αργεντινή
  • Όμιλος 3: Ιταλία – Γαλλία – Ελβετία
  • Όμιλος 5: Μεγάλη Βρετανία – Ελλάδα – Ιαπωνία

Σίδνεϊ

  • Όμιλος 2: Καναδάς – Βέλγιο – Κίνα
  • Όμιλος 4: Αυστραλία – Τσεχία – Νορβηγία
  • Όμιλος 6: Γερμανία – Πολωνία – Ολλανδία

Έπαθλα

Το συνολικό χρηματικό έπαθλο του United Cup 2026 ανέρχεται σε 11.806.190 δολάρια, με ισόποση κατανομή μεταξύ ATP και WTA. Τα χρηματικά έπαθλα μοιράζονται βάσει συμμετοχής, νικών και τελικής κατάταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Βάζετε την καρέκλα στη θέση της αφού τελειώσατε το φαγητό σας; Τι σημαίνει αυτό για την προσωπικότητά σας

Υπέρταση: 5 συμπληρώματα διατροφής που πρέπει να αποφύγετε αν έχετε υψηλή αρτηριακή πίεση

Χρηματιστήριο: Έκλεισε με άνοδο κατά 1,76% – Σε νέα υψηλά 16 ετών η αγορά

e- ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε στα ΑΤΜ έως και τις 9 Ιανουαρίου

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
13:37 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Μαρία Σάκκαρη: Οι πρώτες δηλώσεις για τον αρραβώνα με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Είμαι πολύ τυχερή»

Δηλώσεις μετά τον αγώνα έκανε η Μαρία Σάκκαρη και πέραν από τα αγωνιστικά αναφέρθηκε και στον ...
12:15 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Πάουελ και Μάξεϊ οδήγησαν σε νίκες Χιτ και Σίξερς

Με πρωταγωνιστή τον Νόρμαν Πάουελ, ο οποίος σημείωσε 36 πόντους με επτά τρίποντα, οι Μαϊάμι Χι...
10:42 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Euroleague: Με ευρωπαϊκό ντέρμπι «αιωνίων» «πέφτει η αυλαία» του 1ου γύρου

Η «αυλαία» του πρώτου γύρου της regular season της Euroleague, πέφτει με τη διεξαγωγή του πρώτ...
09:15 , Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026

Νόβακ Τζόκοβιτς: Εύχεται «χρόνια πολλά» σε διάφορες γλώσσες και… στα ελληνικά – Δείτε βίντεο

Ευχές για το νέο έτος έδωσε ο Νόβακ Τζόκοβιτς με ένα ξεχωριστό βίντεο που ανέβασε στον προσωπι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι