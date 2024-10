Τζορτζ Μπάλντοκ: Ράγισαν καρδιές στο γήπεδο της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ για τον θάνατο του 31χρονου ποδοσφαιριστή

Σε μια βαθιά φορτισμένη συναισθηματικά ατμόσφαιρα στο «Μπράμαν Λέιν», η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ τίμησε τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ, του αδικοχαμένου παίκτη της που προσέφερε πολλά στην ομάδα από το 2017 έως το 2024.

Manager Chris Wilder and former Blade Enda Stevens honoured his memory by laying a wreath on the pitch. pic.twitter.com/szYfXZhONJ

Οι “λεπίδες”, για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του αγαπημένου τους παίκτη, αγωνίστηκαν απέναντι στη Στόουκ με συγκίνηση και σεβασμό, προσφέροντας έναν αγώνα αφιερωμένο στον Μπάλντοκ.

Following a heartfelt tribute to George Baldock, the Blades family stood together in a powerful minute’s silence at Bramall Lane.

United as one, we remember a life that meant so much to so many. pic.twitter.com/c2XjAr4nap

— Sheffield United (@SheffieldUnited) October 26, 2024