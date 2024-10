Τζορτζ Μπάλντοκ: Πότε και πού θα γίνει η κηδεία του άτυχου ποδοσφαιριστή

Προς τα τέλη της επόμενης εβδομάδας θα πραγματοποιηθεί στην Αγγλία η κηδεία του Τζορτζ Μπάλντοκ, ο οποίος «έφυγε» τόσο άδικα απ’ τη ζωή το βράδυ της Τετάρτης (9/10), συγκλονίζοντας την οικογένεια του Παναθηναϊκού κι όλο το ελληνικό κι ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού θα έχουν επικοινωνία μέσα στις επόμενες ημέρες με την οικογένεια του αδικοχαμένου άσου, ενώ στην Αγγλία θα ταξιδέψει αντιπροσωπεία της διοίκησης και των ποδοσφαιριστών για το ύστατο «αντίο» στον Μπάλντοκ.

O τραγικός θάνατος του διεθνή ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, έχει προκαλέσει θλίψη στον ποδοσφαιρικό κόσμο όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Αγγλία, την πατρίδα του.

Ο 31χρονος αθλητής είχε αγωνιστεί στη διάρκεια της καριέρας του και με την ομάδα της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ, από τους οπαδούς της οποίας αγαπήθηκε ιδιαίτερα για την αυταπάρνηση και το πάθος που έδειχνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο αγωνιζόμενος με τη φανέλα της αγαπημένης του ομάδας.

Η διοίκηση της ομάδας απέτισε φόρο τιμής στον αδικοχαμένο ποδοσφαιριστή, δημοσιεύοντας ένα βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του από τη θητεία του στις «Λεπίδες».

A special tribute for the Blades family to remember and celebrate George Baldock’s unforgettable time in the red and white shirt. ❤️ pic.twitter.com/xr2I8vs7uA

Το μεγαλείο ψυχής του αδικοχαμένου ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού, Τζορτζ Μπάλντοκ, που έφυγε απροσδόκητα από τη ζωή την Τετάρτη (9/10) αποτυπώνεται σε ένα γράμμα που έγραψε μία μητέρα, τον γιο της οποίας είχε βοηθήσει ο αθλητής.

Συγκεκριμένα, ο Μπάλντοκ είχε δωρίσει έναν αυτόματο απινιδωτή στον γιο της που αντιμετώπιζε προβλήματα με τις βαλβίδες της καρδιάς του, εξαιτίας του οποίου είχε υποβληθεί σε επέμβαση.

Ο μικρός Χάρβεϊ διαγνώστηκε με μία σοβαρή ασθένεια στην καρδιά του και εξαιτίας αυτής δεν μπορούσαν να λειτουργήσουν ομαλά οι βαλβίδες της καρδιάς του με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ροή στο αίμα του και να κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή η ζωή του μικρού φίλαθλου της Σέφιλντ.

Thanked him every time we saw him, but feel we haven’t thanked him enough. George bought Harvey a defib,which helped him continue to play football and the things he enjoys. He gave us peace of mind as parents on the side line! ❤️ #sheffieldunited #GeorgeBaldock Our Starman 🌟💔 pic.twitter.com/F66FldGAEv

— 💕🍸Marie ❤️⚽️⚔️ (@Marie_LadyBlade) October 10, 2024