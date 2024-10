ΗΠΑ: Μορφή κρανίου πήρε ο τυφώνας Milton πριν φτάσει στην Φλόριντα – Πότε είχε επαναληφθεί το φαινόμενο

Μια ανατριχιαστική δορυφορική εικόνα του τυφώνα Miton δείχνει την καταιγίδα να παίρνει το σχήμα ενός κρανίου πριν φτάσει στη Φλόριντα. Ο Stu Ostro, ανώτερος μετεωρολόγος στο Weather Channel, μοιράστηκε την ανατριχιαστική φωτογραφία στο X, εμφανίζοντάς την δίπλα σε μια παρόμοια εικόνα του τυφώνα Μάθιου, το 2016.

Και οι δύο είναι καταιγίδες ‘Μ’. Ενδιαφέρον ότι οι έντονοι τυφώνες μπορούν να ευνοήσουν την ύπαρξη αυτής της δομής’, έγραψε ο επιστήμονας. Ένας άλλος χρήστης του Χ – ο Storm Chaser Rob από την Αλαμπάμα – μοιράστηκε ένα βίντεο από το δορυφορικό ραντάρ, καθώς ο Milton μεταμορφώνεται στο δυσοίωνο σχήμα.

«Έχουμε ένα ΚΡΑΝΙΟ. Αυτή είναι μια τρομακτική εικόνα. Αυτό μου προκάλεσε ανατριχίλα στη σπονδυλική στήλη. Ο τυφώνας Milton θα συζητιέται για πολύ καιρό», έγραψε. Οι ειδικοί έχουν περιγράψει τον τυφώνα Μίλτον ως μια καταιγίδα «τέρας» – γεγονός που κάνει αυτή τη δορυφορική εικόνα ακόμη πιο ταιριαστή.

We have a SKULL. This is a harrowing visual. This sent chills up my spine. Hurricane Milton will be talked about for a long time. #hurricaneMilton #TampaBay #florida pic.twitter.com/zsa5AIP7J8

— Storm Chaser ☈ob (@NaderChaserRob) October 9, 2024