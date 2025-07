Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 3-0: Πρωταθλητές κόσμου οι «μπλε», που έκαναν «πάρτι» απέναντι στην κάτοχο του Champions League

Η ποδοσφαιρική «μηχανή» του Λουίς Ενρίκε βρήκε τον… μάστορά της από την Τσέλσι, η οποία από σήμερα και για τα επόμενα τέσσερα χρόνια μπορεί να αποκαλείται πρωταθλήτρια κόσμου.

Στον τελικό του πρώτου Μουντιάλ συλλόγων της FIFA, που έγινε στη Νέα Υόρκη παρουσία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, οι «μπλε» επιβλήθηκαν 3-0 της Παρί Σεν Ζερμέν και κατέκτησαν με εμφατικό τρόπο τον τίτλο, απέναντι σε μία ομάδα που είχε σαρώσει τα πάντα φέτος (συμπεριλαμβανομένου του Champions League) και το τελευταίο διάστημα… μοίραζε «τεσσάρες» και «πεντάρες» σε όποιον έβρισκε στο διάβα της. Ο Κόουλ Πάλμερ με δύο γκολ (22΄, 30΄) και μία ασίστ (43΄ στον Ζοάο Πέδρο) και ο Ρόμπερτ Σάντσεθ με κάποιες σημαντικές επεμβάσεις ήταν οι πρωταγωνιστές για το συγκρότημα του Εντσο Μαρέσκα.

Η Τσέλσι αιφνιδίασε τους πρωταθλητές Ευρώπης (που έχουν συνηθίσει να κυριαρχούν από το ξεκίνημα των αγώνων τους), ήταν πολύ καλύτερη στο πρώτο δεκάλεπτο και πλησίασε το γκολ με εξαιρετικό σουτ του Πάλμερ, που έφυγε ελάχιστα άουτ. Σιγά σιγά η Παρί πήρε την πρωτοβουλία και στο 16΄ ο Ντουέ βρέθηκε τετ-α-τετ με τον Σάντσεθ, αλλά προτίμησε να πασάρει δίπλα του στον Χακίμι και ο Κουκουρέγια πρόλαβε και απομάκρυνε. Δύο λεπτά αργότερα ο Ντουέ επιχείρησε το σουτ, αλλά ο Σάντσεθ κράτησε το «μηδέν».

Πάνω που η γαλλική ομάδα έδειχνε να παίρνει τον έλεγχο, η Τσέλσι βρήκε το γκολ. Ο Γκουστό στο 22΄ βγήκε στην αντεπίθεση και έστρωσε στον Πάλμερ, που με καταπληκτικό πλασέ νίκησε τον Ντοναρούμα.

Το cooling break που ακολούθησε δεν βοήθησε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε να ανασυνταχθεί και στο 30΄ ξανά ο Πάλμερ, αυτή τη φορά με ατομική ενέργεια αλλά σχεδόν ίδιο τελείωμα, «έγραψε» το 2-0.

Ο Αγγλος διεθνής, απόλυτος πρωταγωνιστής του τελικού, έγινε από σκόρερ δημιουργός στο 43΄, με τον Ζοάο Πέδρο να αξιοποιεί την «πάρε-βάλε» ασίστ και με τέλειο «τσίμπημα» της μπάλας προ του Ντοναρούμα να ανεβάζει το δείκτη του σκορ σε 3-0.

Η Παρί Σεν Ζερμέν προσπάθησε να ξαναμπεί στο ματς στο ξεκίνημα του β΄ μέρους, αλλά ο Σάντσεθ σταμάτησε το σουτ του Κβαρατασκέλια και -κυρίως- το κοντινό πλασέ του Ντεμπελέ. Παρά την επιθετικότητά της, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε δεν βρήκε το γκολ, ενώ η Τσέλσι θα μπορούσε να σκοράρει ξανά με τον Ντέλαπ, που σε δύο περιπτώσεις νικήθηκε από τον Ντοναρούμα. Στην πορεία, οι πρωταθλητές Ευρώπης συμβιβάστηκαν με τη μοίρα τους, ενώ τελείωσαν το ματς με δέκα παίκτες, καθώς ο Ζοάο Νέβες αποβλήθηκε (μέσω VAR) στο 85΄, επειδή τράβηξε εκτός φάσης τον Κουκουρέγια από την… πλούσια κόμη του.

Διαιτητής: Αλιρεζά Φαγκανί (Ιράν)

Κόκκινη: Ζοάο Νέβες (85΄)

Κίτρινες: Πέδρο Νέτο, Καϊσέδο, Γκουστό, Κόλγουιλ – Ντεμπελέ, Νούνο Μέντες

ΤΣΕΛΣΙ (Έντσο Μαρέσκα): Σάντσεθ, Κουκουρέγια, Κόλγουιλ, Τσαλόμπα, Τζέιμς (77΄ Ντιούσμπερι-Χολ), Γκουστό, Φερνάντες (60΄ Σάντος), Πάλμερ, Καϊσέδο, Πέδρο Νέτο (77΄ Ενκουνκού), Ζοάο Πέδρο (67΄ Ντέλαπ)

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (Λουίς Ενρίκε): Ντοναρούμα, Χακίμι (73΄ Ράμος), Μαρκίνιος, Μπεράλντο, Νούνο Μέντες, Νέβες, Βιτίνια, Φαμπιάν Ρουίθ (73΄ Ζαϊρ-Εμερί), Ντουέ (73΄ Μαγιουλού), Ντεμπελέ, Κβαρατσκέλια (58΄ Μπαρκολά)