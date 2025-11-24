Super League: Αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή, πλησίασε, αλλά έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Super League: Αμετάβλητη η κατάσταση στην κορυφή, πλησίασε, αλλά έχει δρόμο ο Παναθηναϊκός – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία

Το δεύτερο μέρος της 11ης αγωνιστικής στη Super League 1 ολοκληρώθηκε χωρίς ανατροπές, με τους διεκδικητές του τίτλου να απαντούν στην πίεση που δημιούργησε ο Ολυμπιακός μετά το 3-0 του Σαββάτου. Ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός πήραν επίσης τα αποτελέσματα που ήθελαν, με την εικόνα της κορυφής να παραμένει σταθερή.

Η ΑΕΚ επικράτησε του Άρη με 1-0, σε μια βραδιά γεμάτη συναίσθημα για τον Μανόλο Χιμένεθ, ο οποίος επέστρεψε στο γήπεδο της ομάδας και γνώρισε την αποθέωση του κόσμου. Η Ένωση μπήκε δυνατά, πίεσε από νωρίς, αλλά δεν βρήκε το γκολ μέχρι το 77’, όταν ο Ζίνι νίκησε τον Διούδη με κεφαλιά. Ο Άρης έμεινε χωρίς νίκη για έβδομο παιχνίδι, αλλά έχασε σημαντικές στιγμές, ενώ είδε και τον Αλφαρέλα να τραυματίζεται σοβαρά.

Στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Κηφισιάς με 3-0, σε ένα ματς που ήταν πιο ισορροπημένο από ό,τι δείχνει το σκορ. Η Κηφισιά απείλησε από νωρίς, αλλά ο Δικέφαλος άνοιξε το σκορ στο 43’ με το αυτογκόλ του Σιμόν. Το παιχνίδι άλλαξε οριστικά στο φινάλε, όταν ο Τάισον σφράγισε τη νίκη με δύο γκολ σε συνεργασία με τον Ζίβκοβιτς, εκτοξεύοντας το σκορ.

Ο Παναθηναϊκός πέρασε από τις Σέρρες με 3-0 απέναντι στον Πανσερραϊκό. Οι γηπεδούχοι στάθηκαν καλά στο πρώτο μισάωρο, όμως το τέρμα του Ζαρουρί στο 40’ άλλαξε το ματς. Στην επανάληψη, ο ΠΑΟ ανέβασε ταχύτητα και «καθάρισε» το παιχνίδι με ένα εντυπωσιακό ψαλιδάκι του Γέντβαϊ στο 60’ και το γκολ του Μπακασέτα στο 69’.

Ο Ολυμπιακός για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική παρέμεινε μόνος πρώτος, καθώς επικράτησε του Ατρομήτου με 3-0. Η ομάδα του Πειραιά δυσκολεύτηκε στο πρώτο μέρος, αλλά ο Ελ Κααμπί άνοιξε το σκορ με πέναλτι στο 37’. Στην επανάληψη, ο Ταρέμι ανέλαβε δράση, πετυχαίνοντας δύο γκολ (81’ και 90’) και «κλειδώνοντας» το τρίποντο.

Στην Τρίπολη, ο Αστέρας και ο Παναιτωλικός μοιράστηκαν βαθμούς και εντυπώσεις με το 1-1. Ο Παπαδόπουλος έσωσε τους γηπεδούχους στο ξεκίνημα με μεγάλες αποκρούσεις, πριν ο Κέτου ανοίξει το σκορ στο 32’. Ο Παναιτωλικός βρήκε την απάντηση στο 88’ με καρφωτή κεφαλιά του Αγκίρε, παίρνοντας έναν πολύτιμο βαθμό.

Συνοπτικά αποτελέσματα της 11ης αγωνιστικής:

  • Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
  • Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
  • Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
  • ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
  • ΑΕΚ – Άρης 1-0

Αγώνες Δευτέρας:

  • Βόλος – Λεβαδειακός (18:00)
  • ΑΕΛ Novibet – ΟΦΗ (20:00)

Βαθμολογία:

  1. Ολυμπιακός 28
  2. ΠΑΟΚ 26
  3. ΑΕΚ 25
  4. Βόλος 18
  5. Λεβαδειακός 18
  6. Παναθηναϊκός 18
  7. Άρης 13
  8. Κηφισιά 12
  9. Παναιτωλικός 12
  10. Ατρόμητος 9
  11. Αστέρας AKTOR 8
  12. ΑΕΛ Novibet 7
  13. ΟΦΗ 6
  14. Πανσερραϊκός 5
  • Παναθηναϊκός, Βόλος, Λεβαδειακός και ΑΕΛ Novibet έχουν έναν αγώνα λιγότερο.
  • Ο ΟΦΗ έχει δύο αγώνες λιγότερους.

Επόμενη αγωνιστική (12η):

  • ΟΦΗ – Βόλος (29/11, 17:30)
  • Άρης – ΑΕΛ Novibet (29/11, 19:30)
  • Κηφισιά – Πανσερραϊκός (29/11, 19:30)
  • Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης (30/11, 17:00)
  • Παναιτωλικός – Ολυμπιακός (30/11, 17:00)
  • Λεβαδειακός – ΠΑΟΚ (30/11, 19:00)
  • Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (30/11, 21:00)

