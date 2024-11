Στεάουα Βουκουρεστίου – Ολυμπιακός: Η ενδεκάδα των Ερυθρολεύκων – Βασικός ο Μασούρας

Πριν λίγο ανακοινώθηκε η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για το αποψινό (28/11) εκτός έδρας παιχνίδι με την Στεάουα Βουκουρεστίου.

Στην εστία είναι ο Τζολάκης, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Πιρόλα και Ορτέγκα στην τετράδα της άμυνας. Μουζακίτης και Γκαρθία στον άξονα, με τους Ροντινέι-Μασούρα στα εξτρέμ. Ο Κωστούλας έχει ελεύθερο ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Μουζακίτης, Γκαρθία – Ροντινέι, Κωστούλας, Μασούρας – Ελ Κααμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην FCSB! / Our line-up for today’s match against FCSB! 🔴⚪️#Olympiacos #FCSBOLY #UEL pic.twitter.com/ldHrF9OeU0

