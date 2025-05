Σον Κεμπ: Ένοχος για πυροβολισμούς σε πάρκινγκ ο πρώην αστέρας του NBA – Αντιμέτωπος με 9 μήνες φυλάκισης

Πρώην αστέρας του ΝΒΑ, με πολυετή παρουσία στα παρκέ και βασικός συντελεστής στην επιτυχία που σημείωσαν οι Seattle Supersonics τη δεκαετία του ’90, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη, έπειτα από ένα περιστατικό με ανταλλαγή πυροβολισμών σε χώρο στάθμευσης στην πόλη Τακόμα των ΗΠΑ.

Ο Σον Κεμπ, γνωστός για την εκρηκτική του παρουσία στο γήπεδο, παραδέχτηκε την ενοχή του για επίθεση δεύτερου βαθμού με πυροβόλο όπλο.

Όπως μετέδωσαν οι Seattle Times, ο 55χρονος πρώην παίκτης των Seattle SuperSonics δήλωσε ένοχος την Τρίτη, για την εμπλοκή του στο περιστατικό που σημειώθηκε τον Μάρτιο του 2023 σε εμπορικό κέντρο της Τακόμα.

Σύμφωνα την υπεράσπιση, ο Κεμπ, έξι φορές All-Star και τρεις φορές μέλος της καλύτερης πεντάδας του ΝΒΑ, άνοιξε πυρ εναντίον δύο ανδρών που επέβαιναν σε ένα Toyota 4Runner, αφού προηγουμένως είχαν διαρρήξει το φορτηγάκι του και είχαν κλέψει αντικείμενα αξίας.

Ανάμεσά τους βρίσκονταν τα κλειδιά της επιχείρησής του, ένα κινητό τηλέφωνο, έγγραφα και συλλεκτικά ενθύμια, όπως φανέλες του ίδιου και του Γκάρι Πέιτον από φιλανθρωπική δημοπρασία.

Ο Κεμπ ακολούθησε την τοποθεσία του κινητού τηλεφώνου και κατάφερε να εντοπίσει τον κλέφτη, ο οποίος οδηγούσε ένα επίσης κλεμμένο όχημα.

Αν και ο δράστης πέταξε τα περισσότερα από τα κλοπιμαία, κράτησε το κινητό, «επειδή το μπέρδεψε με ζυγαριά ναρκωτικών».

Ο Κεμπ εντόπισε ξανά το όχημα και, όπως αναφέρεται στο έγγραφο της υπεράσπισης, «προς έκπληξή του, υπήρχε και δεύτερος άνδρας μέσα στο 4Runner, ο οποίος άρχισε να πυροβολεί εναντίον του κ. Κεμπ».

«Ο κ. Κεμπ ανταπέδωσε τα πυρά και προσπάθησε να ακινητοποιήσει το Toyota», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. «Δεν τα κατάφερε».

Video of Shawn Kemp shooting at another car in broad daylight. Apparently no one was hurt. pic.twitter.com/XhpTYTwXGz



Από το περιστατικό υπήρξαν ζημιές στο Toyota και σε ένα ακόμη όχημα, ωστόσο δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί. Οι δύο άνδρες, ηλικίας 39 και 35 ετών, σύμφωνα με τις αρχές, έχουν πλούσιο ποινικό μητρώο και αυτή τη στιγμή εκτίουν ποινές φυλάκισης.

Αρχικά, στον Σον Κεμπ είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για επίθεση πρώτου βαθμού με επιβαρυντικό παράγοντα τη χρήση πυροβόλου όπλου.

Ωστόσο, οι εισαγγελείς αναθεώρησαν την περασμένη εβδομάδα τις κατηγορίες, προσθέτοντας και δεύτερη για επίθεση πρώτου βαθμού με πυροβόλο καθώς και για πυροβολισμούς από όχημα εν κινήσει.

«Ο Σον είναι αποφασισμένος να προχωρήσει μπροστά με θετικό τρόπο», δήλωσε ο συνήγορός του, Τιμ Λίρι. «Δέχθηκε μια πρόταση από την Πολιτεία που του επιτρέπει να αναλάβει την ευθύνη, αλλά πιστεύω πως αναγνωρίζει και το στοιχείο της αυτοάμυνας που υπήρχε σε αυτό που συνέβη».

Στο πλαίσιο της καταδίκης του, ο Κεμπ δεν θα μπορεί πλέον να κατέχει πυροβόλο όπλο και υποχρεούται επίσης να παρέχει βιολογικό δείγμα για την καταχώρισή του στη βάση δεδομένων DNA της αστυνομίας.

Η ποινή για επίθεση δεύτερου βαθμού προβλέπει, σε παρόμοιες περιπτώσεις, φυλάκιση από τρεις έως εννέα μήνες, με έναν χρόνο επιτήρησης στην κοινότητα.

Η εισαγγελία ζητά από το δικαστήριο να του επιβληθεί η ανώτερη προβλεπόμενη ποινή: εννέα μήνες φυλάκισης, ένας χρόνος κοινοτικής επιτήρησης υπό την εποπτεία των Αρχών και αποζημίωση.

Η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να εκδοθεί στις 22 Αυγούστου.

🏀🚔🚨Shawn Kemp’s courtroom twist. The NBA legend pleaded guilty to 2nd-degree assault after firing at a Toyota 4Runner in a Tacoma Mall parking lot. Kemp, 55, tracked his stolen phone to the vehicle, confronted the suspects, and returned fire after allegedly being shot at… pic.twitter.com/IxIxyZKesy

— GoodMorningRooster (@RoosterGM) May 28, 2025