Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός: Αυτή είναι η ενδεκάδα των «πράσινων»

Γνωστές έγιναν οι επιλογές του Ρουί Βιτόρια για το αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, στο σπουδαίο παιχνίδι που δίνει στο “Ibrox” κόντρα στη Ρέιντζερς, για τον 2ο προκριματικό γύρο του Champions League.

Ο Παναθηναϊκός θα ξεκινήσει τον αγώνα με τους: Ντραγκόβσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Βαγιαννίδης, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Πελίστρι, Ιωαννίδης.

