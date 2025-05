Ρεάλ Μαδρίτης: Εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη «Βασίλισσα» – Υπογράφει τριετές συμβόλαιο ο Βάσκος

Η εποχή Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης είναι προ των πυλών. Ο Βάσκος προπονητής και πρώην ποδοσφαιριστής της «Βασίλισσας» θα διαδεχθεί τον Κάρλο Αντσελότι στον πάγκο των Μαδριλένων.

Ο έγκυρος Ιταλός δημοσιογράφος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, έκανε λόγο για συμφωνία της Ρεάλ Μαδρίτης με τον Τσάμπι Αλόνσο για συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2028.

Ο Iταλός δημοσιογράφος υποστηρίζει ότι υπάρχει συμφωνία για τους συνεργάτες του Βάσκου στην Μαδρίτη, με τον Τσάμπι Αλόνσο να πιάνει δουλειά στο FIFA Club World Cup.

Τις επόμενες ημέρες, η Ρεάλ Μαδρίτης θα αποχαιρετήσει τον Κάρλο Αντσελότι, ο οποίος κλείνει έναν άκρως επιτυχημένο κύκλο στον πάγκο της «Βασίλισσας».

🚨🤍 Xabi Alonso to Real Madrid, here we go! Story confirmed and deal sealed for Xabi as new manager until 2028.

Staff sorted, contract in place and three year deal for Alonso with Real planning for him to start at FIFA Club World Cup.

Ancelotti farewell soon, then Xabi era. 🎞️ pic.twitter.com/s6jY4DzZmx

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 12, 2025