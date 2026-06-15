Ρεάλ Μαδρίτης: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Κουκουρέγια – Ακολουθεί ο Μπερνάρντο Σίλβα

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε την έκπληξη, καθώς συμφώνησε σε όλα με την Τσέλσι και σήμερα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μαρκ Κουκουρέγια. Ο Ισπανός διεθνής αριστερός μπακ θα ενταχθεί στο ρόστερ των «μπλάνκος», αφότου ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την εθνική ομάδα.

Ο Κουκουρέγια, ο οποίος αξίζει να σημειωθεί ότι ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και έπαιξε σ’ ένα μόλις ματς κυπέλλου με την πρώτη ομάδα, αγωνίζεται στην Τσέλσι από το 2022, έχοντας κατακτήσει πέρυσι το Conference League και το Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων.

Η Τσέλσι θα βάλει στα ταμεία της 55 εκατ. ευρώ, συν άλλα 5 εκατ. υπό τη μορφή μπόνους, ενώ ο 28χρονος αριστερός μπακ υπέγραψε εξαετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους Μαδριλένους. Ο Κουκουρέγια έχει αγωνιστεί Σε Εϊμπαρ, Χετάφε και Μπράιτον, ενώ στην τετραετία του στους «μπλε» του Λονδίνου είχε 163 εμφανίσεις, 9 γκολ και 13 ασίστ.

Ο Κουκουρέγια είναι η τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή της «βασίλισσας», μετά του Ντένζελ Ντάμφρις και Ιμπραχίμα Κονατέ. Η τέταρτη θα είναι αυτή του Μπερνάντο Σίλβα, που έμεινε ελεύθερος από τη Μάντσεστερ Σίτι. Ο 31χρονος Πορτογάλος διεθνής μέσος έχει συμφωνήσει σε τριετές συμβόλαιο συνεργασίας και η μεταγραφή του θ’ ανακοινωθεί στις αρχές Ιουλίου.