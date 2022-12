Premier League: Στην 6η θέση η Λίβερπουλ με «διπλό» στο «Βίλα Παρκ» – Επίδειξη δύναμης η Νιούκαστλ

Νικηφόρα επανεκκίνηση έκανε η Λίβερπουλ στην Premier League, καθώς στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής, στην «Boxing Day», πέρασε με 3-1 από το «Βίλα Παρκ» απέναντι στην Άστον Βίλα και πλησίασε την πρώτη πεντάδα, ούσα έκτη αυτή τη στιγμή.

Οι «Κόκκινοι» έκαναν εξαιρετική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο, διάστημα στο οποίο προηγήθηκαν με 2-0, αλλά στο δεύτερο μισό έκαναν -κατά διαστήματα- την εμφάνισή τους κάποιες από τις εφετινές αγωνιστικές παθογένειες στο παιχνίδι της. Μία Λίβερπουλ που δεν θύμισε σε τίποτα την ομάδα που παρακολουθούσαμε πριν την διακοπή της Premier League, έκανε την εμφάνισή της στο «Βίλα Παρκ», παρά τα «νεκρά» διαστήματα που είχε στο παιχνίδι της στο δεύτερο ημίχρονο.

Το σκορ άνοιξε μόλις στο 5ο λεπτό ο Μοχάμεντ Σαλάχ, που ξανάγινε η σταθερά στην επίθεση της ομάδας του Γιούργκεν Κλοπ, με τον Αιγύπτιο να αξιοποιεί την (54η) ασίστ του Άντι Ρόμπερτσον στην αγγλική Λίγκα.

