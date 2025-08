Πορτογαλία: Ο Παυλίδης «χάρισε» στην Μπενφίκα το 10ο Super Cup της ιστορίας της – Δείτε το γκολ

Ένα «ξερό» σουτ του Βαγγέλη Παυλίδη στην κίνηση, έπειτα από άτσαλο διώξιμο της άμυνας που αιφνιδίασε τον Ρουί Σίλβα και κατέληξε στα δίχτυα του, «χάρισε» στην Μπενφίκα το πρώτο τρόπαιο της σεζόν και το 10ο Super Cup Πορτογαλίας της Ιστορίας της.

Οι «αετοί της Λισσαβόνας» νίκησαν την περσινή νταμπλούχο Σπόρτινγκ Λισσαβόνας με 1-0 στο «Estadio Algarve» του Φάρο και πανηγύρισαν τον πρώτο τίτλο της χρονιάς, παίρνοντας… εκδίκηση απ’ τα «λιοντάρια» για την περσινή απώλεια των δύο εγχώριων τίτλων.

Pavlidis scored the only goal in the 50th minute. pic.twitter.com/MXq4qLpPjf

🚨⚠️🇵🇹 Benfica beat Sporting 1-0 to win the Portuguese Super Cup.



Η Σπόρτινγκ, στο πρώτο παιχνίδι της «μετά-Γκιόκερες» εποχής έβγαλε πολύ προβληματική εικόνα στην επίθεση και δεν μπόρεσε να απειλήσει σοβαρά την άμυνα της Μπενφίκα, πέρα απ’ τη φάση του 5ου λεπτού, όπου ο Γκονσάλβες βρήκε δίχτυα, αλλά το τέρμα του ακυρώθηκε απ’ το VAR για οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης.

Here are the SuperTaça champions! 🏆 First match, first title for Richard Ríos 😎 🇨🇴 #beINSPORTS #Benfica #SportingCP pic.twitter.com/s1JJ8TlgpY

