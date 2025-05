Παρίσι: Επεισόδια έπειτα από την λήξη του τελικού του Champions League – Οπαδοί έκαψαν οχήματα

Επεισόδια σημειώθηκαν στους δρόμους του Παρισιού έπειτα από τον θρίαμβο της Παρί Σεν Ζερμέν επί της Ίντερ με 5-0 που σήμανε και την κατάκτηση του φετινού Champions League από την ομάδα της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις γαλλικές Αρχές υπήρξαν κάποιες μικροσυγκρούσεις μεταξύ οπαδών και αστυνομίας, ενώ υπήρξαν και περιπτώσεις εμπρησμού οχημάτων.

❌ Violence between ultras and police who took to the streets of Paris after PSG’s 5-0 victory…

Some vehicles were reportedly burned on the streets… pic.twitter.com/qXAxvhAmHk

