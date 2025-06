ΠΑΟΚ: «Έκλεισε» τον Τζόντζο Κένι για το αριστερό άκρο της άμυνας – Η ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο

Σε συμφωνία με τον Τζόντζο Κένι έφτασε ο ΠΑΟΚ. Την είδηση έφερε στη δημοσιότητα ο γνωστός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρομάνο και οι άνθρωποι των «ασπρόμαυρων» επιβεβαίωσαν τη συμφωνία με τον 28χρονο αριστερό μπακ.

«Ο Τζόντζο Κένι λέει το “ναι” στον ΠΑΟΚ, η μεταγραφή έκλεισε. Τις τελευταίες ώρες υπήρξε συμφωνία του παίκτη με τον σύλλογο. Θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει μέσα στις επόμενες ημέρες. Ο Τζόντζο Κένι θα παίξει στην Ευρώπη τη νέα σεζόν (σ.σ. ο ΠΑΟΚ μετέχει στον Γ’ προκριματικό γύρο του UEFA Europa League), έχοντας απορρίψει τις Κολωνία, Βέρντερ Βρέμης και Σέφιλντ Γιουνάιτεντ», ανέφερε στην ανάρτησή του ο Ρομάνο, που ειδικεύεται στο κομμάτι των μεταγραφών/ανανεώσεων.

⚪️⚫️🇬🇷 Jonjoe Kenny says yes to PAOK, deal done and here we go. 🤝

Agreement between club and player in the last hours. Medical check and signing in the next few days.

Jonjoe Kenny will play in Europe next season after rejecting Köln, Werder Bremen, Sheffield United. pic.twitter.com/YROgPCwSNP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 17, 2025