Ολυμπιακός: Τα τυπικά απομένουν για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Ντόντα Χολ – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ολυμπιακός έχει επιλέξει τον Ντόντα Χολ για τη θέση του σέντερ και ο Αμερικανός θα φορέσει την «ερυθρόλευκη» φανέλα για 2+1 έτη. Οι Περιαιώτες είχαν ψηλά στη λίστα τους τον Αμερικανό ψηλό, έφτασαν σε συμφωνία μαζί του και στη συνέχεια τα βρήκαν και με τη Μπασκόνια, με την οποία ο παίκτης δεσμευόταν με συμβόλαιο.

Ο Ντόντα Χολ έχει καταγράψει συνολικά 148 συμμετοχές στην Euroleague με τις φανέλες των Μονακό και Μπασκόνια, μετρώντας κατά μέσο όρο 7.3 πόντους και 4.9 ριμπάουντ, με 74% στα δίποντα και 69% στις βολές, σε 17:58 λεπτά συμμετοχής.

Την περασμένη σεζόν είχε 8,7 πόντους, 5,4 ριμπάουντ και 1,1 τάπες, με 71.9% εντός παιδιάς στα 21:30 λεπτά που βρισκόταν στο παρκέ κατά μέσο όρο.

DONTA HALL DOES IT AGAIN!! ✈️#FlightTime | @TurkishAirlines pic.twitter.com/3JfzKQYrV5

— EuroLeague (@EuroLeague) January 17, 2025