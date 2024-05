LIVE – Ολυμπιακός – Άστον Βίλα 1-0 (1ο ημίχρονο)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Άστον Βίλα στο «Γ. Καραϊσκάκης» στη ρεβάνς των ημιτελικών του Conference League. Οι ερυθρόλευκοι θέλουν να υπερασπιστούν το υπέρ τους 4-2 του πρώτου ματς, για να βρεθούν στον τελικό του Europa Conference League που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου στην OPAP Arena.

Ο Τζολάκης βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια, με τους Κάρμο και Ρέτσο στο κέντρο της άμυνας και τους Ροντινέι – Κίνι στα άκρα. Οι Έσε, Ιμπόρα και Τσικίνιο αποτελούν την τριάδα του άξονα. Ο Ελ Κααμπί είναι στην κορυφή της επίθεσης, με τους Φορτούνη και Ποντένσε από πίσω του.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Άστον Βίλα! / Our line-up for today’s match against Aston Villa! 🔴⚪️#Olympiacos #OLYAST #UECL pic.twitter.com/oZ2TN8eGkZ

