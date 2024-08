Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Αθλητής φόρεσε το μετάλλιό του κι αυτό… ξέβαψε – Ερωτήματα για την ποιότητά τους – ΦΩΤΟ

Ερωτήματα για την ποιότητα της κατασκευής των μεταλλίων στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 εγείρονται μετά την μάλλον ασυνήθιστη μαρτυρία ενός αθλητή.

Ο Αμερικανός αθλητής του σκέιτμπορντ Νάιτζα Χιούστον ήταν ο τρίτος νικητής στο αγώνισμά του, κερδίζοντας το χάλκινο μετάλλιο. Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο ίδιος στην ηλεκτρονική έκδοση του περιοδικού People, μετά από λίγες μέρες το εξωτερικό του μεταλλίου άρχισε να αλλοιώνεται σε σημείο που να δείχνει ξεβαμμένο και φθαρμένο.

«Όταν πήρα το μετάλλιο στα χέρια μου ήταν σε καταπληκτική κατάσταση. Πραγματικά έλαμπε», είπε ο αθλητής και πρόσθεσε: «Το φορούσα συνέχεια στον λαιμό μου και φυσικά ήρθε σε επαφή με το δέρμα μου, πόσω μάλλον με τον ιδρώτα μου. Το έδωσα και σε κάποιους φίλους μου που ήθελαν να βγουν φωτογραφία με αυτό. Το αποτέλεσμα ήταν λίγες μέρες μετά το μετάλλιο να είναι σε κακή κατάσταση, ξεβαμμένο και φθαρμένο».

Δείτε σχετική φωτό:

degraded quality of Paris Olympics bronze medal after a week.

Nyjah Huston, member of the USA skateboard team, raised concerns over the quality of the Olympic medals:

“these Olympic medals look good when they’re brand new, but after letting it sit on my skin with some sweat for… pic.twitter.com/7oSOY8OxLL

