NBA: Οι Μπακς γύρισαν από το -13 και «άλωσαν» το Ντάλας – Μεγάλη εμφάνιση Αντετοκούνμπο με 30 πόντους

Παρά το γεγονός πως βρίσκονταν πίσω στο σκορ για σχεδόν ολόκληρο το ματς και στις αρχές της τελευταίας περιόδου είχαν μείνει στο -13 (92-79), οι Μπακς έκαναν την ανατροπή και νίκησαν μέσα στο Ντάλας.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξεχώρισε για ακόμα μια αναμέτρηση, καθώς πέτυχε 30 πόντους, κατέβασε 8 ριμπάουντ και μοίρασε 6 ασίστ.

Παράλληλα, είχε καθοριστική συμβολή στο επί μέρους 29-10 που ανέτρεψε τα δεδομένα στο τελευταίο μέρος του αγώνα κι έδωσε στα «ελάφια» το πρώτο σημαντικό τους προβάδισμα (108-102, 45′).

Ο Αντετοκούνμπο στάθηκε στον χαρακτήρα που έδειξαν οι Μπακς στη μεγάλη ανατροπή επί των Μάβερικς, ενώ μίλησε με σεβασμό τόσο για τον ρούκι Κούπερ Φλαγκ όσο και για τον παλιό του προπονητή στο NBA, Τζέισον Κιντ.

Giannis scored 15 of his 30 in the fourth. 30 PTS | 8 REB | 6 AST | 3 BLK | 61% FG pic.twitter.com/TYpbvw3wzC — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025



«Σπουδαίος παίκτης, υψηλό IQ. Μπορεί να δημιουργήσει για τον εαυτό του και για τους συμπαίκτες του. Έχει σπουδαίο προπονητή και είναι πολύ τυχερός, γιατί έχουν υπάρξει παίκτες στην ιστορία που είχαν πολύ ταλέντο, αλλά δεν είχαν την κατάλληλη καθοδήγηση ή εξέλιξη. Ο Κούπερ έχει τον Κιντ και το προπονητικό επιτελείο. Ο ουρανός είναι το όριο. Θα ακούμε το όνομά του για καιρό στη λίγκα», είπε ο Έλληνας σταρ για τον Φλαγκ.

Nothing but respect between Giannis and Cooper. 🤝 pic.twitter.com/dAWNiUBAlV — Milwaukee Bucks (@Bucks) November 11, 2025



Αναφερόμενος στον Τζέισον Κιντ, με τον οποίο συνεργάστηκε στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, τόνισε: «Ο Κιντ είναι ΟΚ (γέλια). Είναι ο άνθρωπός μου, ένας από τους μέντορές μου. Με βοήθησε πολύ, όχι μόνο ως προπονητής. Με έκανε να καταλάβω πώς να δουλεύω σκληρά και τι χρειάζεται για να γίνεις σπουδαίος στη λίγκα. Όταν ανέλαβε τους Μάβερικς, ο Ντόντσιτς ανέβηκε σε άλλο επίπεδο. Μού έδωσε αυτοπεποίθηση, αλλά δεν τον βλέπω μόνο ως προπονητή».

Ο Αντετοκούνμπο αποκάλυψε επίσης πως το τρίποντο που πέτυχε και κοίταξε προς τον πάγκο του Ντάλας είχε… αποδέκτη τον Κιντ: «Ήταν για αυτόν. Όταν ήμουν νέος, μου έλεγε να μη σουτάρω τρίποντα. Όταν το έβαλα, είπα “ αυτό είναι για σένα”».

Τέλος, για την ανατροπή των Μπακς, υπογράμμισε: «Ο Θανάσης βοήθησε πολύ, φώναζε από τον πάγκο. Πρέπει να δείξεις χαρακτήρα και νοοτροπία. Ήμασταν πίσω 13-14 πόντους και έπρεπε να πάμε κατοχή-κατοχή για να μπούμε ξανά στο παιχνίδι».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, ERTSports