NBA: Η κίνηση του Γιάννη Αντετοκούνμπο που εκνεύρισε τον Τζέιλεν Μπράουν των Μπόστον Σέλτικς – «Είναι παιδί»

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των Μιλγουόκι Μπακς με τους Μπόστον Σέλτικς, όπου τα «ελάφια» έχασαν με 113-107, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο προκάλεσε τον εκνευρισμό του Τζέιλεν Μπράουν των Σέλτικς.

Έπειτα από ένα επιθετικό φάουλ που του καταλογίστηκε, ο Αντετοκούνμπο έτεινε το χέρι του προς τον Μπράουν για μια χειραψία, αλλά στη συνέχεια το τράβηξε πίσω, χαμογελώντας.

Giannis gets Jaylen Brown with the elbow, and then fakes out a handshake…

Aggravate JB at your own risk 👀 pic.twitter.com/2lc9qVg1fi

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) November 10, 2024