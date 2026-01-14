Μέσι: Αρνήθηκε μυθική πρόταση 1,4 δισ. ευρώ από την Αλ Ιτιχάντ

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Λιονέλ Μέσι
Πηγή: Βικιπαίδεια

Ο Λιονέλ Μέσι εξακολουθεί να… συλλέγει τίτλους, καθώς οδήγησε την Ιντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρωταθλήματος στο MLS, για πρώτη φορά στην Ιστορία του συλλόγου. Ο «pulga» ήταν ο απόλυτος ηγέτης για την ομάδα του Μαϊάμι και πλέον έχει θέσει ως επόμενο στόχο την συμμετοχή του στο Μουντιάλ του 2026 με την «αλμπισελέστε», που θα προσπαθήσει να διατηρήσει τα «σκήπτρα» μετά τον θρίαμβο στο Κατάρ το 2022.

Ωστόσο, πριν ενταχθεί στην ομάδα συνιδιοκτησίας του Ντέϊβιντ Μπέκαμ, ο Μέσι δέχθηκε «ασφυκτική πίεση» από συλλόγους της Σαουδικής Αραβίας, κάτι που ισχύει και σήμερα. Μάλιστα, το 2023 οι διοικούντες την Αλ Χιλάλ επιχείρησαν να πείσουν τον διάσημο Αργεντινό να υπογράψει, ο οποίος έβλεπε την υπόθεση με θετικό πρόσημο, ωστόσο πείσθηκε από την οικογένεια του να μεταγραφεί στην ομάδα του Μαϊάμι.

Την ίδια χρονιά, ο Μέσι δέχθηκε μία απίστευτη πρόταση από τον πρόεδρο της Αλ Ιτιχάντ, Ανμάρ Αλ Χαϊλί, ο οποίος αποκάλυψε στην ισπανική εφημερίδα «Marca» το χρονικό της υπόθεσης:

«Εάν ο Μέσι συμφωνήσει να υπογράψει με την Αλ-Ιτιχάντ, θα του προσφέρω ένα συμβόλαιο όπου μπορεί να κερδίζει όποιο ποσό θέλει, για όσο θέλει, ακόμη και εφ’ όρου ζωής… Ναι, επικοινώνησα μαζί του στο τέλος του συμβολαίου του με την Παρί Σεν Ζερμέν. Του πρόσφερα 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ. Αρνήθηκε μια τόσο μεγάλη προσφορά για χάρη της οικογένειάς του, παρά τις προσπάθειές μου να τους πείσω. Δεν δίστασε να αρνηθεί την προσφορά επειδή η οικογένεια είναι πιο σημαντική από τα χρήματα. Το σέβομαι αυτό και η Αλ Ιτιχάντ θα χαρεί να τον ξαναδεί. Μπορεί να επιστρέψει όποτε θέλει. Η παρουσία του Μέσι στην Σαουδική Αραβία, φορώντας τη φανέλα μας, δεν σημαίνει κάτι για εμένα οικονομικά. Θα γιορτάζαμε το πρωτάθλημα πριν καν αρχίσει, επειδή θα είχαμε τον καλύτερο παίκτη στην Ιστορία του ποδοσφαίρου».

 

12:46 , Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026

