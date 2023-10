Μαρία Σάκκαρη: Στις «8» του China Open έπειτα από «θρίλερ» 2,5 ωρών – ΒΙΝΤΕΟ

Άλλη μία νίκη πέτυχε η Μαρία Σάκκαρη στο τουρνουά China Open του Πεκίνου, παίρνοντας το εισιτήριο για τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η Ελληνίδα τενίστρια, παρά τα πολλά σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, επικράτησε της Κινέζας Σινγιού Γουάνγκ (Νο 37 στην παγκόσμια κατάταξη) 6-4, 2-6, 6-3 σε 2 ώρες και 31 λεπτά και έκλεισε… ραντεβού στην οκτάδα με την Αμερικανίδα Κόκο Γκοφ.

Η Σάκκαρη δεν είχε καλό ρυθμό στο σερβίς της (με εξαίρεση το τρίτο σετ), έκανε αρκετά λάθη και είχε χαμηλό ποσοστό αξιοποίησης των ευκαιριών για break (μόλις 3/12), όμως ακόμη κι έτσι βρήκε τον τρόπο να πάρει τη νίκη. Στο ξεκίνημα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να κρατήσει το σερβίς της στα πρώτα δύο γκέιμ, αλλά στη συνέχεια βελτιώθηκε και με break προηγήθηκε 5-3. Δεν κατάφερε να εκμεταλλευθεί το πρώτο σετ μπολ και η Γουάνγκ μείωσε σε 5-4, αλλά «έσπασε» εκ νέου το σερβίς της Κινέζας και πήρε το σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη έμεινε μακριά από τον καλό εαυτό της, «έβγαλε» πολλά νεύρα και επέτρεψε στη Γουάνγκ να κυριαρχήσει και να επικρατήσει μάλλον εύκολα με 6-2. Στο κρίσιμο σημείο, όμως, η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ηρέμησε, βελτιώθηκε αισθητά στο σερβίς και έκανε νωρίς (4ο γκέιμ) το break, για να κρατήσει άνετα στη συνέχεια το προβάδισμα ως το 5-2. Έχασε δύο ματς μπολ στο σερβίς της αντιπάλου της (από 15-40 η Κινέζα πήρε τέσσερις σερί πόντους) και άλλα δύο στο δικό της σερβίς, βρέθηκε αντιμέτωπη με break point, αλλά βρήκε τις απαντήσεις και με τρεις διαδοχικούς πόντους «σφράγισε» τη νίκη της.

Strong down the stretch 💪@mariasakkari fights past Xin. Wang, lining up a quarterfinal clash against Gauff!#ChinaOpen pic.twitter.com/O3OX9RapSm

— wta (@WTA) October 5, 2023