Μαρία Σάκκαρη: Διέλυσε την Τόμοβα στην πρεμιέρα της στο Indian Wells

Η Mαρία Σάκκαρη επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Βουλγάρας αντιπάλου της Βικτόρια Τόμοβα, καθώς πανηγύρισε τη νίκη σε λιγότερα από 80 λεπτά.

Η Ελληνίδα τενίστρια έκανε μία μέτριας δυναμικής προπόνηση στον πρώτο της αγώνα στο Indian Wells. Η 29χρονη τενίστρια διέλυσε την Βικτόρια Τόμοβα στο πρώτο σετ, καθώς δεν έχασε ούτε γκέιμ, κατακτώντας το με το εμφατικό 6-0. Στη συνέχεια, η Βουλγάρα προσπάθησε να αντιδράσει, πήρε τρία γκέιμ, όμως η κατάληξη δεν ήταν διαφορετική. Το 6-3 διαμόρφωσε το τελικό 2-0 για την Ελληνίδα. Πλέον, περιμένει την αντίπαλό της στη φάση των “32”, η οποία θα προκύψει από το ζευγάρι της Γκοφ με την Ουτσιγιάμα.

Maria Sakkari defeats Viktoriya Tomova 6-0 6-3 in Indian Wells

A confident performance to end her 3-match losing streak.

A two-time finalist is back

4th win of the season

Will face either Coco Gauff or Moyuka Uchijima next #TennisParadise #IndianWells pic.twitter.com/4cIyV2BuXf

— Victor Okechukwu (@Uzochuwu1) March 8, 2025