Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 91-94: Πέμπτη σερί νίκη για τους Ερυθρόλευκους

Παρά το κακό δεύτερο δεκάλεπτο, στο “ Alexander Nikolic Hall” του Βελιγραδίου, ο Ολυμπιακός «κράτησε» στους 10 πόντους τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στην 3η περίοδο και με αποτελεσματική επιθετική λειτουργία συνολικά στο β΄ μέρος, πήρε τη νίκη, με 94-91, για την 10η αγωνιστική.

Το δύο στα δύο σε αυτήν τη «διαβολοβδομάδα» σήμανε και την 5η σερί νίκη του Ολυμπιακού, που ανέβηκε στο 7-3 και κρυφοκοιτάζει το «ρετιρέ». Στο 3-7 υποχώρησε η Μακάμπι.

Ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με +11 στα μισά της 1ης περιόδου (18-29), βρέθηκε στο -13 (57-44) στις αρχές της 3ης περιόδου αφού δέχτηκε επιμέρους σκορ 29-13 στη 2η, για να απαντήσει με 10-28 στο 3ο δεκάλεπτο. Το τρίποντο του Ουίλιαμς-Γκος, 1:43΄΄ πριν τη λήξη έδωσε προβάδισμα 5 πόντων στους Πειραιώτες, με τη Μακάμπι να μειώνει στον πόντο (91-92) με τρίποντο του Ταμίρ Μπλατ στα 13΄΄ και τον Βεζένκοφ να ευστοχεί σε 2/2 βολές.

Ο Βεζένκοφ πέτυχε 21 πόντους, 20 ο Φουρνιέ με 3/7 τρίποντα, ενώ από 10 πόντους είχαν οι Ουίλιαμς-Γκος και Βιλντόσα. Ο Αργεντινός γκαρντ μάζεψε 5 ριμπάουντ, μοίρασε 4 ασίστ, έκανε 2 κλεψίματα και έδωσε μεγάλη βοήθεια στους συμπαίκτες του κυρίως με την άμυνά του.

Από την ομάδα του Οντεντ Κάτας, ο Τζέιλεν Χόαρντ με 20 πόντους ήταν ο κορυφαίος, ισοφαρίζοντας το ρεκόρ πόντων του στη Euroleague. Ο Λέβι Ράντολφ πέτυχε 15 πόντους, 13 ο Ρόμαν Σόρκιν και 12 ο Ταμίρ Μπλατ.

Τα δεκάλεπτα: 24-29, 53-42, 63-70, 91-94

Fifth W in a row for @Olympiacos_BC after an absolute thriller of a game! ✅#EveryGameMatters pic.twitter.com/LrpppFhVB5

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) November 14, 2024