Live: Ρέιντζερς – Παναθηναϊκός 0-0 (Α’ ημίχρονο)

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αυτήν την ώρα την Ρέιντζερς στη Γλασκόβη στο πρώτο παιχνίδι των δυο ομάδων για τον β’ προκριματικό γύρο του Champions League.

Our first official XI of the season ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UCL #RANPAO pic.twitter.com/cZrn8aKMO6

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 22, 2025