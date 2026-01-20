Λάτσιο: Δανεικός στην Μπόρνμουθ ο Χρήστος Μανδάς

Κάτοικος Αγγλίας θα γίνει σύντομα ο Χρήστος Μανδάς, καθώς, εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, στο εξής θα φορά την φανέλα της αγγλικής Μπόρνμουθ.

Παρότι ο Έλληνας διεθνής γκολκίπερ δεν βρίσκεται στις επιλογές του προπονητή της Λάτσιο, Μαουρίτσιο Σάρι από την έναρξη της περιόδου, η Μπόρνμουθ αποφάσισε να τον εντάξει στο δυναμικό της και να του δώσει την ευκαιρία να αγωνιστεί στο κορυφαία πρωτάθλημα, αυτό της Premier League.

Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε πριν από λίγη ώρα ο έγκριτος μεταγραφολόγος, Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Μανδάς έφτασε σε προφορική συμφωνία με την Μπόρνμουθ, σε ότι αφορά τους προσωπικούς του όρους, για το δανεισμό του από την Λάτσιο έως το τέλος της σεζόν 2025/2026.

Πλέον, μένει να τελειώσει και τυπικά η υπόθεση με την ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στα δύο κλαμπ, σε πρώτη φάση για τον δανεισμό του παίκτη με την οψιόν αγοράς του από τις «μέλισσες» έναντι του ποσού των 22-23 εκατ. ευρώ.