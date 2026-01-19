Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Ανδρέας Κουτσόλαμπρος, πρόεδρος Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ),

Σε σώμα συγκροτήθηκε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), που αναδείχθηκε κατά τις εκλογές του περασμένου Νοεμβρίου.

Κατά την σημερινή συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΣΑ έκανε αποδεκτή την πρόταση του προέδρου του Ανδρέα Κουτσόλαμπρου, για εκλογή αντιπροσωπευτικού προεδρείου κατά τη σειρά εκλογής των παρατάξεων στις πρόσφατες αρχαιρεσίες και εξέλεξε το νέο προεδρείο, που έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος: Ανδρέας Κουτσόλαμπρος
  • Αντιπρόεδρος: Χριστίνα Τσαγκλή
  • Αντιπρόεδρος: Ζώης Σταυρόπουλος
  • Γενικός Γραμματέας: Κωνσταντίνος Καρέτσος
  • Ταμίας: Γεώργιος Δήμαρχος

