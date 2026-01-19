Μπραχίμ Ντίας για το χαμένο πέναλτι στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής: «Πονάει η καρδιά μου, απέτυχα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη»

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Μπραχίμ Ντίας
πηγή: EPA/JALAL MORCHIDI

Ο Μπραχίμ Ντίας δημοσίευσε μια ανάρτηση με την οποία ζητά συγγνώμη, για το χαμένο πέναλτι στον τελικό, στην ήττα του Μαρόκου από τη Σενεγάλη στον τελικό του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής.

Ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος έχασε το πέναλτι που θα μπορούσε να δώσει στους Μαροκινούς τον τίτλο, αναγνώρισε το λάθος του και εξέφρασε τον πόνο του για το αποτέλεσμα.

«Πονάει η καρδιά μου. Χθες απέτυχα και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ συγγνώμη από τα βάθη της καρδιάς μου», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο διεθνής Μαροκινός παραδέχτηκε ότι αυτό θα είναι κάτι που θα τον συνοδεύει για αρκετό καιρό: «Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, γιατί αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα», ομολόγησε.

Ο Μπραχίμ ευχαρίστησε επίσης όλους για την υποστήριξή τους σε όλο το τουρνουά. «Ονειρευόμουν αυτόν τον τίτλο χάρη σε όλη την αγάπη που μου δώσατε, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ένδειξη υποστήριξης».

Η ανάρτηση του Μπραχίμ Ντίας στο Instagram:

«Πονάει η καρδιά μου. Ονειρευόμουν αυτόν τον τίτλο χάρη σε όλη την αγάπη που μου δώσατε, σε κάθε μήνυμα, σε κάθε ένδειξη υποστήριξης που με έκανε να νιώθω ότι δεν ήμουν μόνος. Πάλεψα με ό,τι είχα, με την καρδιά μου πάνω απ’ όλα.

Χθες απέτυχα, και αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και ζητώ ειλικρινά συγγνώμη.

Θα είναι δύσκολο να το ξεπεράσω, γιατί αυτή η πληγή δεν επουλώνεται εύκολα, αλλά θα προσπαθήσω. Όχι για τον εαυτό μου, αλλά για όλους όσους πίστεψαν σε μένα και για όλους όσους υπέφεραν μαζί μου.

Θα συνεχίσω μέχρι… κάποια μέρα να μπορέσω να ανταποδώσω όλη αυτή την αγάπη και να είμαι πηγή υπερηφάνειας για τον μαροκινό λαό μου».

Ο Μπραχίμ Ντίας αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ του τουρνουά.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brahim Díaz (@brahim)

