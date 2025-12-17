Κύπελλο Ελλάδας: Η Μαρκό έστειλε τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό… μέσω Ατρόμητου

Σύνοψη από το

  • Ο ΠΑΟΚ επικράτησε της Μαρκό με 4-1 στο γήπεδο της Τούμπας, αλλά τερμάτισε 8ος στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Έτσι, οι «ασπρόμαυροι» θα αντιμετωπίσουν τον Ατρόμητο στον ενδιάμεσο γύρο και, σε περίπτωση πρόκρισης, τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά.
  • Για τον ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε δύο φορές, ενώ βρήκαν δίχτυα και οι Ανέστης Μύθου και Μαντί Καμαρά. Η Μαρκό μείωσε με τον Ιβάν Μίλερ στο 84′, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται στο 4-1.
  • Πριν τις αναμετρήσεις του Κυπέλλου, οι «ασπρόμαυροι» έχουν μπροστά τους το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

αθλητισμός

Κύπελλο Ελλάδας: Η Μαρκό έστειλε τον ΠΑΟΚ στον Ολυμπιακό… μέσω Ατρόμητου

Ο ΠΑΟΚ ναι μεν επικράτησε με 4-1 της Μαρκό στο γήπεδο της Τούμπας, για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, ωστόσο ο στόχος της 7ης θέσης δεν επετεύχθη, με τους Θεσσαλονικείς να ετοιμάζονται, αφενός για τον Ατρόμητο κι αφετέρου για… τον Ολυμπιακό.

Ο εξαιρετικός Γιάννης Κωνσταντέλιας σκόραρε στο 17’ και στο 37’, ενδιάμεσα βρήκε δίχτυα και ο Ανέστης Μύθου (26’), αλλά το δεύτερο μέρος ανήκε στους φιλοξενούμενους. Που μείωσαν με τον Ιβάν Μίλερ στο 84’, οπότε το γκολ του Μαντί Καμαρά στο 90’ δεν είχε αντίκρισμα.

Στο πρώτο τέταρτο οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να περιορίσουν τους κινδύνους. Οι «ασπρόμαυροι», όμως, επέμειναν κι άνοιξαν το σκορ στο 17’: ο Μύθου δεν μπόρεσε να νικήσει τον Αλέξανδρο Σαφαρίκα μετά την κάθετη πάσα του Γκάρι Τέιλορ, ωστόσο ο Κωνσταντέλιας αντέδρασε πιο γρήγορα από όλους κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Ο Μαγκομέντ Οζντόεφ ήταν δημιουργός του δεύτερου γκολ, εννέα λεπτά αργότερα.

Από σέντρα του Ρώσου μέσου από τα αριστερά, η μπάλα κόντραρε, ο Μύθου κινήθηκε αστραπιαία και πλάσαρε από πλάγια θέση τον εξερχόμενο Σαφαρίκα για το 2-0. Τη σκυτάλη πήρε, ξανά, ο Κωνσταντέλιας που ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0 στο 37’: ωραία υποδοχή της μπάλας με προσποίηση και πλασέ από το ύψος του πέναλτι που δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον τερματοφύλακα της Μαρκό.

Ήταν και το σκορ του πρώτου μέρους. Στο ξεκίνημα του δευτέρου, ο Σούλης Παπαδόπουλος έκανε τριπλή αλλαγή, θέλοντας και την εικόνα της ομάδας του να βελτιώσει και χρόνο συμμετοχής σε κάποιους να δώσει. Στο 50’, μάλιστα, από λάθος του Κωνσταντέλια, ο Κωνσταντίνος Θυμιάνης όντας τελευταίος ανέτρεψε λίγο κάτω από τη σέντρα τον Μίλερ, αλλά Δημήτρης Μόσχου και VAR (Μελέτης Γιουματζίδης και Άγγελος Ευαγγέλου) συμφώνησαν για κίτρινη κάρτα κι όχι κόκκινη, όπως ήθελαν οι φιλοξενούμενοι.

Οι οποίοι, πάντως, ανησύχησαν τον Αντώνη Τσιφτσή στο 56’, με τον τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ να αποκρούει με τα πόδια το πλασέ του έμπειρου Σεμπά. Το ποδοσφαιρικό θράσος της Μαρκό θορύβησε τον Ράζβαν Λουτσέσκου που προχώρησε, επίσης, σε αλλαγές, με τους γηπεδούχους να αναζητούν το τέταρτο γκολ. Το οποίο θα μπορούσε να έρθει στο 69’, αν ο Μύθου ευστοχούσε σε ανεπανάληπτο τετ-α-τετ με τον Σαφαρίκα.

Ο Ρουμάνος τεχνικός έπαιξε και με δύο φορ, περνώντας στο ματς τον Φεντόρ Τσάλοφ αλλά στο 84’ ήρθε το γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ο Τσιφτσής προσπάθησε να διώξει την μπάλα, ο Μίλερ τον πίεσε, η μπάλα χτύπησε στο πόδι του και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-1.

Οι «ασπρόμαυροι» δεν το παράτησαν. Κι αν ο Κίριλ Ντεσπόντοφ (87’) δεν μπόρεσε να νικήσει τον Σαφαρίκα, το έκανε στο 90’ ο Καμαρά για το 4-1 μετά από ενέργεια του Τάισον. Που ήταν και το τελικό σκορ.

Ο ΠΑΟΚ τερμάτισε, εν τέλει, με 7 βαθμούς στην 8η θέση και στον ενδιάμεσο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο στην Τούμπα. Όποια από τις δυο ομάδες προκριθεί, θα βρει μπροστά της στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό, με το παιχνίδι να διεξάγεται στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Ως τότε, βέβαια, υπάρχει μπροστά για τους «ασπρόμαυρους» το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στην Τούμπα για τη 15η αγωνιστική του πρωταθλήματος της Super League. Η Μαρκό, από την άλλη, θα υποδεχθεί τα Χανιά, συνεχίζοντας την προσπάθεια για συμμετοχή στα Play Off του Β’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2.

Διαιτητής: Δημήτρης Μόσχου (Λασιθίου)
Κίτρινες: Θυμιάνης, Μπιάνκο – Φατιόν.
ΠΑΟΚ (Ράζβαν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Κένι, Θυμιάνης, Κεντζιόρα, Τέιλορ, Μπιάνκο, Οζντόεφ (63’ Καμαρά), Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας (63’ Τάισον), Ιβανούσετς (73’ Τσάλοφ), Μύθου.
ΜΑΡΚΟ (Σούλης Παπαδόπουλος): Σαφαρίκας, Γκίνι, Μιγιενγκά, Μπουσάι (46’ Μίλερ), Μαρκοπουλιώτης, Φατιόν (46’ Κυριακίδης), Ίννος, Σεμπά (62’ Αλεξόπουλος), Μπλανκ (73’ Τσακνής), Μεντόζα (46’ Ριτσοτάκης), Ντέτλερ.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αϋπνία: Το κόλπο που θα σας βοηθήσει να κοιμηθείτε απόψε – Είναι απλό και έχει αποτέλεσμα

2,6 εκατομμύρια πολίτες έχουν ήδη εμβολιαστεί κατά της γρίπης

ΕΛΣΤΑΤ: Τι δείχνουν τα νέα στοιχεία για τις ηλεκτρονικές παραγγελίες των επιχειρήσεων

ΚΕΠΕ: Οι 3 διακριτές συμβολές των ΜμΕ και της μεταποίησης στην ελληνική οικονομία

Χαρτογραφώντας το «σημείο χωρίς επιστροφή»: Για πρώτη φορά αποκαλύπτεται με λεπτομέρεια το ακανθώδες όριο της ατμόσφαιρας τ...

Η Google καταργεί τη λειτουργία «dark web report» – Πώς θα μπορούν οι χρήστες να διαγράφουν τα δεδομένα τους
περισσότερα
23:34 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια στα νοκ-άουτ, οι διασταυρώσεις στους «8» κι ο δρόμος προς τον τελικό

Οι αναμετρήσεις του Παναθηναϊκού, του Ολυμπιακού και του ΠΑΟΚ απέναντι σε Καβάλα, Ηρακλή και, ...
15:38 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Παναθηναϊκός: Θέλει τον Κέπα της Άρσεναλ δανεικό για 6 μήνες

Ο Παναθηναϊκός εξετάζει την περίπτωση του Κέπα Αριθαμπαλάγκα Ρεβουέλτα! Ο 31χρονος Ισπανός τερ...
10:31 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Οι Νιου Γιορκ Νικς κατέκτησαν το NBA Cup – MVP ο Τζέιλεν Μπράνσον με 25 πόντους και 8 ασίστ

Ο Οου Τζι Ανουνόμπι με πέντε τρίποντα και 28 πόντους ηγήθηκε της αντεπίθεσης των Νιου Γιορκ Νι...
00:50 , Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025

Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα μπορούσαμε να κάνουμε τα πάντα διαφορετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο»

Ο Ολυμπιακός γνώρισε την ήττα με 99-92 από τη Βαλένθια στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαί...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα