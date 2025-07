Γιόνας Βαλαντσιούνας: Επίσημο το Trade στους Ντένβερ Νάγκετς από τους Σακραμέντο Κινγκς

Οι Ντένβερ Νάγκετς επισημοποίησαν τη μεταγραφή του Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Σακραμέντο Κινγκς, ολοκληρώνοντας μια ανταλλαγή που είχε συμφωνηθεί εδώ και μέρες. Ο Λιθουανός σέντερ μετακινήθηκε στους πρωταθλητές του 2023, προκειμένου να αποτελέσει αναπληρωματική λύση πίσω από τον Νίκολα Γιόκιτς, με τον Ντάριο Σάριτς να ακολουθεί την αντίθετη διαδρομή προς το Σακραμέντο.

Η ανταλλαγή ανακοινώθηκε και επίσημα τα ξημερώματα της Δευτέρας (14 Ιουλίου), μέσα από τους λογαριασμούς των Νάγκετς στα social media, όπου αναφέρθηκε χαρακτηριστικά: «Αποκτήσαμε τον Γιόνας Βαλαντσιούνας από τους Σακραμέντο Κινγκς με αντάλλαγμα τον Ντάριο Σάριτς». Η συμφωνία είχε διαρρεύσει από την 1η Ιουλίου, ωστόσο η οριστικοποίησή της καθυστέρησε λίγες μέρες.

Ο Βαλαντσιούνας αναλαμβάνει τον ρόλο του «δεύτερου ψηλού» στην ομάδα του Ντένβερ, σε μια περίοδο που οι «Σβώλοι» ενισχύονται δυναμικά. Εκτός από τον ίδιο, τις τελευταίες ώρες ανακοίνωσαν την προσθήκη του Τιμ Χάρνταγουεϊ Τζούνιορ, ενώ απέκτησαν και τον Καμ Τζόνσον στέλνοντας τον Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ στους Μπρούκλιν Νετς.

Στο μεταξύ, ο Βαλαντσιούνας βρέθηκε πρόσφατα στην Αθήνα και συναντήθηκε με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού, οι οποίοι του πρότειναν τριετές συμβόλαιο με συνολικές απολαβές 12 εκατομμυρίων ευρώ. Ο ίδιος υπεβλήθη σε ιατρικές εξετάσεις και εμφανίστηκε θετικός στην προοπτική επιστροφής στην Ευρώπη. Ωστόσο, η περίπτωσή του αποδείχθηκε εξαρχής δύσκολη, καθώς οι Νάγκετς, που στοχεύουν ξανά στον τίτλο, τον υπολογίζουν κανονικά για τη νέα σεζόν.

Ο προπονητής του Ντένβερ, Ντέιβιντ Έιντελμαν, έδειξε ότι ποντάρει στην εμπειρία και τις δυνατότητες του Βαλαντσιούνας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Είναι η πρώτη φορά που έχουμε τον αναπληρωματικό σέντερ μας με παρόμοιες ικανότητες με τον Γιόκιτς». Το υπάρχον συμβόλαιο του Λιθουανού είναι εγγυημένο και αγγίζει τα 10.395.000 δολάρια για τη σεζόν 2025/26, γεγονός που του εξασφαλίζει σημαντικό ρόλο στο rotation.

Ο 32χρονος σέντερ έχει πραγματοποιήσει 937 εμφανίσεις στο ΝΒΑ, με μέσο όρο 13,1 πόντους, 9,3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ, αποτελώντας έναν από τους πιο σταθερούς παίκτες της γενιάς του στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

We have acquired Jonas Valančiūnas from the Sacramento Kings in exchange for Dario Šarić pic.twitter.com/bgohjQOTeh

— Denver Nuggets (@nuggets) July 13, 2025