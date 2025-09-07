Ευρωπαϊκό Κ23: Πρωταθλήτρια Ευρώπης η Μιλένα Κοντού στο σκιφ ελαφρών βαρών – ΒΙΝΤΕΟ

Η Μιλένα Κοντού χάρισε το δεύτερο χρυσό μετάλλιο και το τέταρτο συνολικά στα ελληνικά «κουπιά» στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κωπηλασίας Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας.

Η περσινή «χρυσή» πρωταθλήτρια στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών με την Ευαγγελία Αναστασιάδου, και η μοναδική της αποστολής στο Ρατσίτσε με Ολυμπιακό μετάλλιο, αφού στους Αγώνες του Παρισιού (2024) κατέκτησε το χάλκινο στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών μαζί με τη Ζωή Φίτσιου, τερμάτισε πρώτη στη γραμμή του τερματισμού, στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών και κρέμασε το χρυσό μετάλλιο στο στήθος.

Η απονομή του χρυσού μεταλλίου στην Μιλένα Κοντού

Νωρίτερα σήμερα, Κυριακή (7/9), το χρυσό μετάλλιο κατέκτησαν οι Πασχαλίνα Μουρατίδου και Γαβριέλα Λιόλιου στο διπλό σκιφ ελαφρών βαρών στην ίδια διοργάνωση. Οι Ελληνίδες κωπηλάτριες πέρασαν πρώτες τη γραμμή του τερματισμού στον τελικό, με χρόνο 7:39.31.

Το δεύτερο -χρονικά- μετάλλιο χάρισαν στα ελληνικά «κουπιά», στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κ23 στο Ρατσίτσε της Τσεχίας, σήμερα (7/9) οι Κωνσταντίνος Γιαννούλης και Ιάσονας Μουσελίμης. Οι Έλληνες κωπηλάτες τερμάτισαν δεύτεροι στον τελικό του διπλού σκιφ και κρέμασαν το ασημένιο μετάλλιο στο στήθος.

Ο Άγγελος Αθανασιάδης Καούδης χάρισε στην Ελλάδα το τρίτο -χρονικά- μετάλλιο, στην Ελλάδα, πριν ακολουθήσει το 4ο και 2ο χρυσό, αυτό της Μιλένας Κοντού. Στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών, ο νεαρός Έλληνας κωπηλάτης πέρασε τρίτος τη γραμμή του φίνις και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο.

Εκτός βάθρου έμειναν οι Νεφέλη Ντάρα και Ελένη Διαβάτη, καθώς τερμάτισαν τέταρτες στον τελικό του διπλού σκιφ.

Οι Αλέξανδρος Χατζηαυγουστίδης και Ανδρέας Μπούρκας κατέλαβαν την 7η θέση στη γενική κατάτακη της δικώπου άνευ πηδαλιούχου. Οι Έλληνες κωπηλάτες μετείχαν σήμερα (7/9) στον τελικό Β (θέσεις 7-12) και πέρασαν πρώτοι τη γραμμή του φίνις.

Την 8η θέση στη γενική κατάταξη του σκιφ κατέλαβε ο Γιάννης Καμαλεδάκης. Ο Έλληνας κωπηλάτης συμμετείχε στον τελικό Β του αγωνίσματός του και τερμάτισε δεύτερος.

