Euroleague: Το μήνυμα της Μονακό στους φίλους του Ολυμπιακού για τον Βασίλη Σπανούλη – «Είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον “Θρύλο σας”;»

Η Μονακό έστειλε μήνυμα στους φίλους του Ολυμπιακού, με αφορμή την αυριανή αναμέτρηση των δύο ομάδων για την 13η αγωνιστική της EuroLeague (4/12, 20:00). Ο Βασίλης Σπανούλης, έχοντας κάνει εντυπωσιακό ντεμπούτο ως προπονητής στη διοργάνωση με νίκη επί του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ, θα υποδεχθεί την ομάδα με την οποία έγραψε ιστορία, στο Μόντε Κάρλο.

Η καριέρα του Σπανούλη στον Ολυμπιακό αποτελεί σημείο αναφοράς, με το θρυλικό Νο7 να έχει αποσυρθεί και να δεσπόζει στον ουρανό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας. Η Μονακό, μέσω social media, ανέβασε ένα tweet που απευθύνεται στους φίλους του Ολυμπιακού, συνοδευόμενο από μία εμβληματική εικόνα του Σπανούλη να κρατά την κούπα της EuroLeague του 2013. Στην ανάρτηση φαίνεται επίσης ο θρύλος του ευρωπαϊκού μπάσκετ να κάθεται στον πάγκο της Μονακό, αποτυπώνοντας τη μετάβασή του από παίκτης σε προπονητή.

Το μήνυμα αναφέρει χαρακτηριστικά: «Φίλοι του Ολυμπιακού, είστε έτοιμοι να συναντήσετε τον θρύλο σας αύριο;»

Olympiacos fans, are you ready to meet your legend tomorrow? 👀 pic.twitter.com/vY0EIuvtcd

— AS Monaco Basket EN (@asmonaco_en) December 3, 2024