Εθνική Ελλάδας: Κανονικά με την Ισπανία Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (04/09, 21:30) την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, στην τελευταία αγωνιστική του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025 και χρειάζεται τη νίκη, ώστε να τερματίσει στην πρώτη θέση.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει όλους τους παίκτες του, καθώς τέθηκαν στη διάθεσή του οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που δεν αγωνίστηκαν στο ματς ενάντια στη Βοσνία (77-80).

To παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τη “γαλανόλευκη”, καθώς αν κερδίσει, θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου ανεξαρτήτως άλλων αποτελεσμάτων, ενώ αν ηττηθεί μπορεί να πέσει μέχρι και στην τέταρτη θέση (σε περίπτωση νίκης της Βοσνίας ενάντια στη Γεωργία).