Εθνική Ελλάδας: Κανονικά με την Ισπανία Αντετοκούνμπο και Λαρεντζάκης

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

Αντετοκούνμπο Εθνική Ομάδα Μπάσκετ
Φωτογραφία: Intime

Η Εθνική Ελλάδας αντιμετωπίζει την Πέμπτη (04/09, 21:30) την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Ισπανία, στην τελευταία αγωνιστική του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025 και χρειάζεται τη νίκη, ώστε να τερματίσει στην πρώτη θέση.

Ο Βασίλης Σπανούλης είναι στην ευχάριστη θέση να υπολογίζει όλους τους παίκτες του, καθώς τέθηκαν στη διάθεσή του οι Γιάννης Αντετοκούνμπο και Γιαννούλης Λαρεντζάκης, που δεν αγωνίστηκαν στο ματς ενάντια στη Βοσνία (77-80).

To παιχνίδι είναι πολύ σημαντικό για τη “γαλανόλευκη”, καθώς αν κερδίσει, θα τερματίσει στην πρώτη θέση του ομίλου ανεξαρτήτως άλλων αποτελεσμάτων, ενώ αν ηττηθεί μπορεί να πέσει μέχρι και στην τέταρτη θέση (σε περίπτωση νίκης της Βοσνίας ενάντια στη Γεωργία).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

8 έξυπνοι τρόποι να πείτε «όχι», χωρίς τύψεις

Αύξηση 69% στον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου Χαλκιδικής και έργα 6 εκατ. ευρώ σε εξέλιξη

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης: Επιστολή της Ελληνικής Ένωσης Καφέ προς τον Πρωθυπουργό – Τι αναφέρει

Νέα πλατφόρμα ψηφιακών υπηρεσιών του ΔΕΔΔΗΕ για άμεση επικοινωνία

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;

Γιατί τα κουνούπια σας τσιμπάνε περισσότερο από τους γύρω σας; Οι επιστήμονες εξηγούν τους λόγους πίσω από την «προτίμηση»
περισσότερα
18:07 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

La Liga: Ποινή φυλάκισης σε οπαδό της Εσπανιόλ για ρατσιστική επίθεση στον Ινιάκι Γουίλιαμς

Δικαστήριο της Βαρκελώνης ανακοίνωσε σήμερα (3/9) ότι, κατόπιν συμβιβασμού, επέβαλε ποινή φυλά...
15:51 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Βίντεο: Τάκλιν «καράτε» σε αγώνα του Λιγκ Καπ Αγγλίας – «Πάγωσαν» ποδοσφαιριστές και θεατές

Το πιο «δολοφονικό» τάκλιν της νέας σεζόν στο Λιγκ Καπ Αγγλίας (EFL Cup), μέχρι στιγμής, ανήκε...
13:16 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

Κύπελλο Ελλάδας: Ολοκληρώθηκε η κλήρωση της League Phase – Αναλυτικό πρόγραμμα των αγώνων

Στο ξενοδοχείο Grand Hyatt πραγματοποιήθηκε σήμερα η κλήρωση για τη League Phase του Κυπέλλου ...
05:05 , Τετάρτη 03 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΟΚ: Δανεικός στην Τσβόλε ο Σόλα Σορετίρε

Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την παραχώρηση του Σόλα Σορετίρε στην ολλανδική Τσβόλε, με τη μορφή δανεισμο...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος