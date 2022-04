Έρικσεν: Αν υπήρχε το παραμικρό ρίσκο για τη ζωή μου, δεν θα επέστρεφα ποτέ

Ο Κρίστιαν Έρικσεν επέστρεψε στην Εθνική Δανίας με γκολ στο φιλικό με την Ολλανδία στο τέλος Μαρτίου. Σήμερα, Μεγάλο Σάββατο, το SkySports μετέδωσε τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Δανός στον παλαίμαχο Άγγλο ποδοσφαιριστή Τζέιμι Ρέντναπ.

Ο Έρικσεν περιέγραψε πώς το καρδιακό επεισόδιο επέδρασε στον τρόπο σκέψης και στον τρόπο ζωής του, καθώς στην επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

«Είμαι αρκετά πιο χαλαρός. Δεν ξέρω αν πλέον αγχώνομαι ή νιώθω στρες όταν έρχεται το κάθε διαφορετικό παιχνίδι. Αν είμαι υγιής και είναι καλή η ζωή μου, είναι αυτά που μου αρκούν αυτή τη στιγμή…» δήλωσε ο Έρικσεν.

“It’ll always be special to play against Spurs” 🤍

Christian Eriksen sits down with Jamie Redknapp to reflect on his return to football, life at Brentford and the prospect of facing his former club Tottenham. 🎬 pic.twitter.com/ZqnoGI6B5k

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 23, 2022