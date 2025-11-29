Επέστρεψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: Νέα ήττα για τους Μπακς

Οι Νιου Γιορκ Νικς προκρίθηκαν στα προημιτελικά του NBA Cup, καθώς επικράτησαν εντός έδρας των Μπακς με 118-109. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, επέστρεψε έπειτα από απουσία τεσσάρων αγώνων και ήταν για ακόμη μία βραδιά ο κορυφαίος για την ομάδα του Μιλγουόκι.

Ο Έλληνας άσος τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 15 ριμπάουντ και οκτώ ασίστ σε 28 λεπτά συμμετοχής. Ωστόσο, οι γηπεδούχοι ήταν καλύτεροι και με πρωταγωνιστή τους Τζέιλεν Μπράνσον (37 πόντοι, 5 ασίστ) στα τελευταία λεπτά, έφθασαν στην νίκη.

Παράλληλα, οι Ορλάντο Μάτζικ πέτυχαν μια σπουδαία νίκη-πρόκριση επί των Ντιτρόιτ Πίστονς με 112-109. Οι δύο νέες «δυνάμεις» της Ανατολικής Περιφέρειας έδωσαν μια συναρπαστική μονομαχία, με τους Πίστονς να «σβήνουν» το πλεονέκτημα 10 πόντων των Μάτζικ στην τέταρτη περίοδο. Ο Κάνιγχαμ ήταν ο κορυφαίος του γηπέδου με triple-double (39 πόντοι, 13 ριμπάουντ, 11 ασίστ), ενώ ο Μπέιν πέτυχε 37 πόντους.

