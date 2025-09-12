Ελλάδα – Τουρκία: Αυτοί είναι οι διαιτητές του ημιτελικού του EuroBasket 2025

Η FIBA έκανε γνωστή τη διαιτητική τριάδα που θα σφυρίξει στον δεύτερο ημιτελικό του EuroBasket ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στις 21:00, ενώ λίγες ώρες νωρίτερα, στις 17:00, θα ξεκινήσει ο πρώτος ημιτελικός ανάμεσα στη Γερμανία και τη Φινλανδία.

Οι τρεις διαιτητές που ορίστηκαν είναι ο Ματ Κάλιο από τον Καναδά, ο Αντεμίρ Ζουράποβιτς από τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και ο Χόρχε Βάσκεθ από το Πουέρτο Ρίκο.

Η αναμέτρηση της Ελλάδας με την Τουρκία αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς θα κρίνει το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.