ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026: Ο Νεβίλ επικεφαλής μετά το πρωινό σκέλος, αξιοποίησε το κλατάρισμα του Φουρμό – ΒΙΝΤΕΟ

Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της πρώτης ημέρας, εκμεταλλευόμενος το κλατάρισμα του Αντριάν Φουρμό

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Αθλητισμός

ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της πρώτης ημέρας.
  • Ο Αντριάν Φουρμό, ο οποίος είχε τεθεί επικεφαλής στη γενική κατάταξη, βίωσε το… σκληρό πρόσωπο του Ράλι Ακρόπολις καθώς κλατάρισε το ελαστικό του, χάνοντας την πρωτοπορία και πέφτοντας στην τέταρτη θέση.
  • Το Ράλι Ακρόπολις επιβεβαίωσε με το… καλημέρα το σκληρό χαρακτήρα του, καθώς πολλοί οδηγοί αντιμετώπισαν κλαταρίσματα, όπως οι Όλιβερ Σόλμπεργκ, Ντάνι Σόρντο και Σάμι Παγιάρι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ο Τιερί Νεβίλ με Hyundai προηγείται στη γενική κατάταξη του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026 μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της πρώτης ημέρας.

Ο Βέλγος κάτοχος του τίτλου των οδηγών του 2024 έχει αποκτήσει προβάδισμα 11 δευτερολέπτων έναντι του εννέα φορές παγκόσμιου πρωταθλητή, Σεμπαστιάν Οζιέ, ο οποίος ήταν ο ταχύτερος στην τελευταία πρωινή ειδική («Στείρι»).

Από την πλευρά του, ο Αντριάν Φουρμό, ο οποίος «έγραψε» την καλύτερη επίδοση στις πρώτες δύο σημερινές ειδικές («Βωξίτες» και «Παρνασσός») και είχε τεθεί επικεφαλής στη γενική κατάταξη, βίωσε το… σκληρό πρόσωπο του Ράλλυ Ακρόπολις.

Και αυτό γιατί κλατάρισε το εμπρός δεξί ελαστικό του Hyundai του, καθώς πλησίασε στον τερματισμό της ειδικής «Στείρι», με αποτέλεσμα να χάσει 31.4 δευτερόλεπτα και μαζί και την πρωτοπορία στον αγώνα. Η εξέλιξη αυτή «έριξε» τον Φουρμό στην τέταρτη θέση, με τον Τζον Άρμστρονγκ με Ford να «σκαρφαλώνει» τρίτος στη γενική.

Το Ράλι Ακρόπολις επιβεβαίωσε με το… καλημέρα το σκληρό χαρακτήρα του, καθώς στην δεύτερη ειδική ο Όλιβερ Σόλμπεργκ είχε κλατάρισμα, με αποτέλεσμα να χάσει περισσότερο από ένα λεπτό, ενώ ο Σεσκς αντιμετώπισε απώλεια πίεσης στο εμπρός αριστερό ελαστικό. Στην τρίτη ειδική είχε κλατάρισμα ο Ντάνι Σόρντο, με αποτέλεσμα να χάσει σχεδόν δύο λεπτά, ενώ, εκτός από τον Φουρμό, πρόβλημα στην τέταρτη ειδική αντιμετώπισε και ο Σάμι Παγιάρι που βρισκόταν στην πρώτη πεντάδα, αλλά σταμάτησε για λίγο στο μέσο της διαδρομής, προκειμένου να ελέγξει το αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να χάσει χρόνο.

Από ελληνικής πλευράς, ο Ιορδάνης Σερδερίδης με το εργοστασιακό Ford Puma Rally 1 βρίσκεται στην 26η θέση της γενικής κατάταξης, τέσσερα λεπτά και 54.8 δευτερόλεπτα πίσω από τον Νεβίλ.

Απομένουν άλλες τρεις ειδικές διαδρομές για την ολοκλήρωση της πρώτης ημέρας του «Ράλλυ των Θεών», οι οποίες είναι ο «Ελικώνας», το δεύτερο πέρασμα της ειδικής «Στείρι» και η «Θήβα». Υπενθυμίζεται ότι το σημερινό είναι το μεγαλύτερο σκέλος του αγώνα, καθώς οι έξι ειδικές έχουν συνολικό μήκος 129.22 χιλιόμετρα.

Η πρώτη δεκάδα του Ράλλυ Ακρόπολις μετά την ολοκλήρωση του πρωινού σκέλους της 1ης ημέρας έχει ως εξής:

  • 1. Τιερί Νεβίλ (Βέλγιο/Hyundai) 48:03.2
  • 2. Σεμπαστιάν Οζιέ (Γαλλία/Toyota) + 11.0
  • 3. Τζον Άρμστρονγκ (Ιρλανδία/Ford) + 21.2
  • 4. Αντριάν Φουρμό (Γαλλία/Hyundai) + 28.3
  • 5. Τζόσουα ΜακΕρλίν (Ιρλανδία/Ford) + 36.8
  • 6. Μάρτινς Σεσκς (Λετονία/Ford) + 38.3
  • 7. Σάμι Παγιάρι (Φινλανδία/Toyota) + 50.2
  • 8. Τακαμότο Κατσούτα (Ιαπωνία/Toyota) + 55.6
  • 9. Έλφιν Έβανς (Μ. Βρετανία/Toyota) + 1:18.6
  • 10. Αντρέας Μίκελσεν (Νορβηγία/Skoda) + 1:43.2 –Κατηγορία WRC2–
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