Χρυσή Μπάλα: Απόψε η απονομή με φαβορί τον Ουσμάν Ντεμπελέ

Ο Ουσμάν Ντεμπελέ θεωρείται ο επικρατέστερος για να παραλάβει την «Χρυσή Μπάλα», απόψε το βράδυ (22/9) στο Παρίσι, όπου θα διεξαχθεί η τελετή για το κορυφαίο βραβείο σε ατομικό επίπεδο.

Παίκτες και προσωπικότητες από τον κόσμο του ποδοσφαίρου θα παρελάσουν κατά δεκάδες στο κόκκινο χαλί στο «Théâtre du Châtelet», στην «καρδιά» της γαλλικής πρωτεύουσας, μπροστά σε αμέτρητες κάμερες και μικρόφωνα από τις τέσσερις γωνιές της υφηλίου.

Λίγες ώρες αργότερα, το όνομα του Ουσμάν Ντεμπελέ αναμένεται να ανακοινωθεί ως ο καλύτερος παίκτης της χρονιάς, που ψηφίστηκε από μια ομάδα 100 δημοσιογράφων, πριν από μια ομιλία του νικητή μπροστά σε αντιπροσωπείες από τους συλλόγους.

Ο «Παριζιάνος» επιθετικός, είχε μια ονειρική σεζόν και αναμένεται να γίνει ο έκτος Γάλλος ποδοσφαιριστής που θα παραλάβει το βραβείο.

Την ίδια ώρα, οι συμπαίκτες του στην Παρί Σεν Ζερμέν θα βρεθούν στο στάδιο «Vélodrome» για να αντιμετωπίσουν την Μαρσέιγ, στο παραδοσιακό ντέρμπι του γαλλικού ποδοσφαίρου, που αρχικά είχε προγραμματισθεί για το βράδυ της Κυριακής, αλλά αναβλήθηκε κατά 24 ώρες λόγω κακοκαιρίας στην περιοχή της Μασσαλίας. Ο Ντεμπελέ, ο οποίος είναι τραυματίας, θα είναι παρών στην τελετή, όπως και ο συμπαίκτης του Ντεζιρέ Ντουέ.

Ο 28χρονος διεθνής Γάλλος ήταν ένας από τους βασικούς παίκτες στην ιστορική νίκη της Παρί Σεν Ζερμέν στο Champions League, ολοκληρώνοντας ένα «τρεμπλ» με το πρωτάθλημα και το Κύπελλο Γαλλίας.

Ο Ντεμπελέ σημείωσε 35 γκολ και μοίρασε 16 ασίστ, σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ παράλληλα ήταν ιδιαίτερα επιδραστικός στο παιχνίδι της Παρί ΣΖ, καθώς απ΄αυτόν αρχίζει η πίεση στον αντίπαλο.

«Ουσμάν, Χρυσή Μπάλα», δήλωσε ο προπονητής του, Λουίς Ενρίκε σε συνέντευξη Τύπου το Σάββατο.

Οσον αφορά στον μοναδικό αντίπαλο του για το περίφημο βραβείο, ακούει στο όνομα, Λαμίν Γιαμάλ.

Ο 18χρονος επιθετικός της Μπαρτσελόνα, άφησε το στίγμα του στα γήπεδα του κόσμου την περασμένη χρονιά, χάρη στις απίστευτες κινήσεις του και στην μαγική επαφή του με την μπάλα. Αλλά τα στατιστικά του είναι λιγότερο εντυπωσιακά (18 γκολ, 25 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις), ενώ η Μπαρτσελόνα αποκλείσθηκε στο Champions League από την Ίντερ, την οποία η Παρί Σεν Ζερμέν συνέτριψε στη συνέχεια στον τελικό με 5-0. Και στην συνέχεια η εικόνα του αμαυρώθηκε αυτό το καλοκαίρι με την πρόσληψη νάνων για ένα πάρτι γενεθλίων. Πολύ πιο πίσω, βρίσκονται τα αουτσάιντερ, Κιλιάν Μπαπέ (Ρεάλ Μαδρίτης), Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ), αλλά και οι συμπαίκτες του Ντεμπελέ, Ασράφ Χακίμι και Βιτίνια.

Για να αποφύγει μια… διχοτομημένη ψηφοφορία, η Παρί Σεν Ζερμέν έχει επίσης εργαστεί για την προώθηση του Ντεμπελέ, πρώτα και κύρια από τον προπονητή και τον πρόεδρό της. Μάλιστα, ο Νάσερ Αλ-Κελαϊφί προειδοποίησε, δηλώνοντας: «Εάν δεν κερδίσει, υπάρχει πρόβλημα. Τα έχει κάνει όλα».

Σε γενικές γραμμές, η τελετή θα φέρει τα χαρακτηριστικά της Παρί Σεν Ζερμέν.

Το τρόπαιο για τον καλύτερο προπονητή δεν πρέπει να… ξεφύγει από τον Λουίς Ενρίκε, τον δημιουργό μιας ανανεωμένης και ιδιαίτερα ελκυστικής ομάδας, τον οποίο κανείς δεν περίμενε να κερδίσει το «Κύπελλο με τα Μεγάλα Αυτιά» τόσο σύντομα.

Ο πρώην τερματοφύλακας της Παρί Σεν Ζερμέν, Τζανλουίτζι Ντοναρούμα, ο οποίος έφυγε για την Μάντσεστερ Σίτι, αναμένεται να κερδίσει το βραβείο Γιασίν. Και ενώ ο Λαμίν Γιαμάλ είναι το φαβορί για το Τρόπαιο Ρεϊμόν Κόπα για τον Καλύτερο Νέο Παίκτη, ο Ντεσιρέ Ντουέ είναι σοβαρός υποψήφιος (δύο γκολ και δύο ασίστ στον τελικό του Champions League).

Για πρώτη φορά, η τελετή θα προσφέρει όλα τα αντίστοιχα γυναικεία τρόπαια των ανδρών. Αλλά η τελική διάκριση είναι πιο αβέβαιη. Η δύο φορές νικήτρια της Χρυσής Μπάλας (2023, 2024), Αϊτάνα Μπονμάτι, πλέι μέικερ της Μπαρτσελόνα και της εθνικής Ισπανίας, παραμένει πιθανότατα η καλύτερη παίκτρια στον κόσμο, αλλά έχασε και τους δύο ευρωπαϊκούς τελικούς, το Champions League και το Euro.

Το ίδιο ισχύει και για την Αλεξία Πουτέγιας, δύο φορές νικήτρια το 2021 και το 2022, η οποία είχε μια σπουδαία σεζόν, αλλά δεν κέρδισε τίποτα εκτός από την La Liga με την Μπάρτσα. Παράλληλα, η κεντρική αμυντικός Λία Γουίλιαμσον και η επιθετικός Αλέσια Ρούσο, αμφότερες παίκτριες από την Αγγλία και την Άρσεναλ, κέρδισαν το Champions League εναντίον της Μπάρτσα και το Euro 2025 εναντίον της Ισπανίας.

Πηγή: ΑΠΕ