Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-3: «Κλείδωσαν» τον τίτλο οι Μπλαουγκράνα σε Clasico… από άλλο πλανήτη

Σε ένα clasico που -ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο- θα μνημονεύεται για χρόνια, η Μπαρτσελόνα νίκησε 4-3 τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Μοντζουίκ» και ουσιαστικά «κλείδωσε» τον τίτλο στη La Liga, αφού «άνοιξε» τη μεταξύ τους διαφορά στους επτά βαθμούς, τρεις αγωνιστικές πριν το φινάλε της La Liga.

Οι «μπλαουγκράνα» έδωσαν ένα απίστευτο 30λεπτο ποδοσφαιρικό ρεσιτάλ, μετατρέποντας το αρχικό 0-2 σε 4-2, αλλά στο τέλος αγχώθηκαν και χρειάστηκαν μία μεγάλη επέμβαση του Σέσνι, που απέτρεψε το «καρέ» του Μπαπέ και την ισοφάριση.

FT: #ELCLÁSICO 4-3

🤯 AN ALL-TIME CLASSIC is won by @FCBarcelona! #LALIGAEASPORTS pic.twitter.com/WsfeKzLPf5

— LALIGA English (@LaLigaEN) May 11, 2025