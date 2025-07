Άρσεναλ: Έσκασε η «βόμβα» του καλοκαιριού – «Κανονιέρης» και… με τη βούλα ο Γιόκερες

Ένα από τα μεγαλύτερα σίριαλ του εφετινού καλοκαιριού έλαβε τέλος. Ο Σουηδός επιθετικός, Βίκτορ Γιόκερες, ανήκει και τυπικά από το Σάββατο (26/7) στο δυναμικό της Άρσεναλ.

Ο μέχρι πρότινος παίκτης της Σπόρτινγκ Λισαβόνας υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών με τους Λονδρέζους (Ιούνιο του 2030), με το συνολικό κόστος της μεταγραφής του να φτάνει τα 73,5 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 27χρονος φορ αποτέλεσε τον απόλυτο πρωταγωνιστή της περασμένης σεζόν στην Primeira Liga, πραγματοποιώντας εντυπωσιακές εμφανίσεις με τη φανέλα των «Λιονταριών», τόσο στις εγχώριες διοργανώσεις, όσο και στη League Phase του Champions League.

Η εκτελεστική του δεινότητα, η δύναμη, αλλά και η ικανότητά του να παίζει με πλάτη στο τέρμα, τον κατέστησαν βασικό μεταγραφικό στόχο του Μικέλ Αρτέτα, ο οποίος βλέπει στο πρόσωπό του τον παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά στην επίθεση της ομάδας του.

Viktor Gyökeres is a Gunner ✊

Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61

— Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025