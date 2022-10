«Άναψαν» τα αίματα σε αγώνα: Παίκτης έσπρωξε εικονολήπτη – Η συγγνώμη μετά τον σάλο

Έχουμε δει καβγάδες μεταξύ παικτών που είναι σε αντίπαλες ομάδες, αλλά επεισόδια μεταξύ αθλητή και εικονολήπτη σπάνια βλέπουμε. Το τελευταίο σφύριγμα είχε ήδη ακουστεί, αλλά ο Davante Adams είχε να κάνει… ένα τελευταίο χτύπημα.

Ο παίκτης των Raiders έσπρωξε τον εικονολήπτη ενώ έβγαινε από το γήπεδο και επέστρεφε στο τούνελ μετά την επώδυνη ήττα με 30-29 των Raiders από τους Chiefs τη Δευτέρα το βράδυ. Στα social media η αναίτια βίαιη συμπεριφορά του αθλητή καταδικάστηκε, κάτι που ανάγκασε τον Adams να ζητήσει συγγνώμη με ανάρτησή του.

Ο χειριστής της κάμερας, ο οποίος κρατούσε ένα κομμάτι του εξοπλισμού, φαίνεται στο βίντεο να περπατάει κατά λάθος μπροστά στον δρόμο του Άνταμς. Ο αθλητής τον σπρώχνει.

Στη συνέχεια παραπατάει και πέφτει προς τα πίσω με την πλάτη του μετά το σπρώξιμο με τα δύο χέρια του Άνταμς. Ένας σεκιούριτι βοήθησε τον καμεραμάν να σηκωθεί.

Ο Άνταμς σταμάτησε για λίγο και κοίταξε τον χειριστή της κάμερας προτού προχωρήσει στο τούνελ. Ο άνδρας που έσπρωξε δεν φαίνεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Δεν είναι σαφές εάν ο εξοπλισμός που κρατούσε υπέστη ζημιά.

«Συγγνώμη στον τύπο που έσπρωξα μετά το παιχνίδι», έγραψε ο Άνταμς στο Twitter μετά το παιχνίδι. «Προφανώς ήμουν πολύ απογοητευμένος από τον τρόπο που τελείωσε το παιχνίδι και όταν έτρεξε μπροστά μου καθώς έβγαινα, αυτή ήταν η αντίδρασή μου και ένιωσα αμέσως φρικτά. Δεν είμαι εγώ έτσι… ΣΥΓΓΝΩΜΗ φίλε ελπίζω να το δεις αυτό» ανέφερε.

Sorry to the guy I pushed over after the game. Obviously very frustrated at the way the game ended and when he ran infront of me as I exited that was my reaction and I felt horrible immediately. Thats not me..MY APOLOGIES man hope you see this.

— Davante Adams (@tae15adams) October 11, 2022