Αιγάλεω – ΑΕΚ 0-1: Δύσκολη νίκη για την «Ένωση» στο Κύπελλο Ελλάδας

Η ΑΕΚ έβγαλε την… υποχρέωση στο Αιγάλεω, επικρατώντας 1-0 της ομάδας των δυτικών προαστίων για την 1η αγωνιστική στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Το παιχνίδι διεξήχθη στον κάκιστο έως ακατάλληλο αγωνιστικό χώρο του «Στ. Μαυροθαλασσίτης», η διαχρονικά άσχημη κατάσταση του οποίου εγείρει το ερώτημα γιατί χρησιμοποιείται σε τέτοιο κακό χάλι.

Η Ένωση, που παρέταξε μια σχεδόν διαφορετική ενδεκάδα συγκριτικά με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, άνοιξε το σκορ στο 23΄ με τον Πιερό από ωραίο γύρισμα του Πένραϊς.

Ο Πιερό έχασε τεράστια ευκαιρία στο 54΄ όταν από το ένα μέτρο βρήκε την μπάλα με το… καλάμι και τρία λεπτά αργότερα το Αιγάλεω είχε (οριζόντιο) δοκάρι σε σουτ του Κουιρουκίδη.

Την πρώτη εμφάνισή τους με την κιτρινόμαυρη φανέλα κατέγραψαν σήμερα ο Ζοάο Μάριο και ο νεαρός Κοσίδης.

ΑΙΓΑΛΕΩ (Απόστολος Χαραλαμπίδης): Τσιμόπουλος, Ευαγγέλου, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Ουνγιαλίδης (46΄ Βάρκας), Καρρίκι, Τακεσιάν (61΄ Γιαννίκος), Τάτσης, Καραμπάς (61΄ Ξενιτίδης), Τσιλιγγίρης (71΄ Αθανασακόπουλος), Κουιρουκίδης (72΄ Κωστέας).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Mπρινιόλι, Βίντα, Οντουμπάτζο (60΄ Κοσίδης), Πένραϊς, Χρυσόπουλος, Γκρούγιτς, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης (60΄ Ζοάο Μάριο), Κοϊτά (60΄ Πινέδα), Ζίνι (46΄ Ελίασον), Πιερό.