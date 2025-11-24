ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Διπλό-ανάσα» για τους Κρητικούς που «βύθισαν» κι άλλο τους Βυσσινί

Τεράστιο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά του να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η κρητική ομάδα έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 12’.

Το παιχνίδι είχε… ξέφρενο ρυθμό στην εκκίνησή του και στο πρώτο τέταρτο είχαν μπει ήδη τρία γκολ. Στο 8’ ο Σαλσέδο βρήκε με μπαλιά «τρύπα» τον Θεοδοσουλάκη στο χώρο κι ο τελευταίος πλάσαρε τον Μελίσσα για το 1-0 του ΟΦΗ.

Τρία λεπτά μετά (11’) ο Μπόρχα Γκονζάλες λίγο έλειψε να σκοράρει με απευθείας κόρνερ (!), όμως ο Μελίσσας επενέβη σωτήρια, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΛ σε υποδειγματικό transition πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με τον Γκαράτε, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τον Λίλο για το 1-1.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, κατάφεραν να ξαναβρούν δίχτυα μόλις τρία λεπτά αργότερα (15’), όταν από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Καραχάλιος με προβολή έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Ακολούθησε ένα μεγάλο λάθος της άμυνας των Κρητικών στο 28’ όμως ο Χατζηστραβός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε… ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Στο 59’ ο Θεοδοσουλάκης απέτυχε να νικήσει τον Μελίσσα σε τετ-α-τετ, ενώ στο 62’ ο Λίλο έκανε διπλή επέμβαση πάνω στους Γκαράτε και Χατζηστραβό.

Στο 73’ ο Τούπτα δεν μπόρεσε από τα πέντε μέτρα να… σπρώξει την μπάλα προς την εστία του «ακινητοποιημένου» Λίλο για να ισοφαρίσει, ενώ στο 77’ ο Γιούσης αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή επιχείρησε γύρισμα με το κεφάλι, αντί να σημαδέψει εστία.

Διαιτητές: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)

Κίτρινες: 31’ Γκαράτε, 39’ Τσάκλα, 76’ Μούργος, 90’+7′ Παντελάκης – 41’ Χατζηθεοδωρίδης, 77’ Γιάννης Αποστολάκης, 90’+5′ Λίλο

Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Κώστας Αποστολάκης (85’ Φαϊζάλ), Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού (74’ Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62’ Αντράντα), Χατζηστραβός (62’ Μούργος), Τούπτα (74’ Πασάς), Γκαράτε.

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69’ Γιάννης Αποστολάκης), Φούντας (74’ Νέιρα, 89’ λ.τρ. Ρακόνιατς), Θεοδοσουλάκης (89’ Χριστόπουλος), Σαλσέδο.