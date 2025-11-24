ΑΕΛ – ΟΦΗ 1-2: «Διπλό-ανάσα» για τους Κρητικούς που «βύθισαν» κι άλλο τους Βυσσινί

Σήφης Γαρυφαλάκης

αθλητισμός

ΟΦΗ

Τεράστιο διπλό με 2-1 επί της ΑΕΛ στην «AEL FC Arena» πανηγύρισε ο ΟΦΗ στο ματς με το οποίο έπεσε η αυλαία της 11ης αγωνιστικής της Super League και πήρε τεράστια βαθμολογική «ανάσα» στην προσπάθειά του να ξεφύγει απ’ τις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Η κρητική ομάδα έφυγε με το «τρίποντο» απ’ τη Λάρισα χάρις στα γκολ των Θεοδοσουλάκη (9’) και Καραχάλιου (15’), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί 4 ηττών, ενώ η ΑΕΛ (που «έπεσε» στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας) ισοφάρισε προσωρινά με τον Γκαράτε στο 12’.

 

Το παιχνίδι είχε… ξέφρενο ρυθμό στην εκκίνησή του και στο πρώτο τέταρτο είχαν μπει ήδη τρία γκολ. Στο 8’ ο Σαλσέδο βρήκε με μπαλιά «τρύπα» τον Θεοδοσουλάκη στο χώρο κι ο τελευταίος πλάσαρε τον Μελίσσα για το 1-0 του ΟΦΗ.

Τρία λεπτά μετά (11’) ο Μπόρχα Γκονζάλες λίγο έλειψε να σκοράρει με απευθείας κόρνερ (!), όμως ο Μελίσσας επενέβη σωτήρια, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό η ΑΕΛ σε υποδειγματικό transition πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ με τον Γκαράτε, ο οποίος «κεραυνοβόλησε» τον Λίλο για το 1-1.

Οι Κρητικοί, ωστόσο, κατάφεραν να ξαναβρούν δίχτυα μόλις τρία λεπτά αργότερα (15’), όταν από εκτέλεση φάουλ του Σενγκέλια, η μπάλα κόντραρε στο τείχος κι ο Καραχάλιος με προβολή έκανε το 2-1 για τον ΟΦΗ. Ακολούθησε ένα μεγάλο λάθος της άμυνας των Κρητικών στο 28’ όμως ο Χατζηστραβός δεν μπόρεσε να νικήσει τον Λίλο.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι δύο ομάδες επιδόθηκαν σε… ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Στο 59’ ο Θεοδοσουλάκης απέτυχε να νικήσει τον Μελίσσα σε τετ-α-τετ, ενώ στο 62’ ο Λίλο έκανε διπλή επέμβαση πάνω στους Γκαράτε και Χατζηστραβό.

Στο 73’ ο Τούπτα δεν μπόρεσε από τα πέντε μέτρα να… σπρώξει την μπάλα προς την εστία του «ακινητοποιημένου» Λίλο για να ισοφαρίσει, ενώ στο 77’ ο Γιούσης αμαρκάριστος μέσα στην περιοχή επιχείρησε γύρισμα με το κεφάλι, αντί να σημαδέψει εστία.

Διαιτητές: Μελέτιος Γιουματζίδης (Πέλλας)
Κίτρινες: 31’ Γκαράτε, 39’ Τσάκλα, 76’ Μούργος, 90’+7′ Παντελάκης – 41’ Χατζηθεοδωρίδης, 77’ Γιάννης Αποστολάκης, 90’+5′ Λίλο
Αποβολές:

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΑΕΛ (Στέλιος Μαλεζάς): Μελίσσας, Κώστας Αποστολάκης (85’ Φαϊζάλ), Παντελάκης, Τσακλά, Φεριγκρά, Κοσονού (74’ Γιούσης), Πέρεζ, Ατανάσοφ (62’ Αντράντα), Χατζηστραβός (62’ Μούργος), Τούπτα (74’ Πασάς), Γκαράτε.
ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Χατζηθεοδωρίδης, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Γκονζάλεθ, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Σενγκέλια (69’ Γιάννης Αποστολάκης), Φούντας (74’ Νέιρα, 89’ λ.τρ. Ρακόνιατς), Θεοδοσουλάκης (89’ Χριστόπουλος), Σαλσέδο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποια χαρακτηριστικά των πολιτικών τροφοδοτούν τον διχασμό του λαού – Τι έδιξε νέα έρευνα

A.Γεωργιάδης: Παρουσίαση νέων ψηφιακών εργαλειών με τεχνητή νοημοσύνη στο ΕΣΥ – Παρούσα και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

IRIS: Τι αλλάζει από 1η Δεκεμβρίου – Πώς εφαρμόζεται

Χρήσιμες συμβουλές λίγο πριν από τη Black Friday – Πώς θα κάνετε ασφαλείς αγορές

Το νέο τηλεχειριστήριο του Google TV «δεν ξεμένει ποτέ από ενέργεια» – Φορτίζει με το φως του σπιτιού

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζετε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να κάνετε το 3 στα 3;
περισσότερα
01:50 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Premier League: «Διπλό»… χαστούκι της Έβερτον στην Μαντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η Έβερτον πέτυχε μία από τις πιο εντυπωσιακές νίκες της χρονιάς, επικρατώντας της Μάντσεστερ Γ...
01:20 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Βοηθός διαιτητή δέχθηκε επίθεση μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφαίρου

Επίθεση δέχθηκε 30χρονος βοηθός διαιτητή την Κυριακή, μετά τη λήξη ερασιτεχνικού αγώνα ποδοσφα...
01:05 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Άρης: Επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα για τον Μιγκέλ Αλφαρέλα – Μένει εκτός δράσης για δύο μήνες

Ο Μιγκέλ Αλφαρέλα στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ, καθώς τραυματίστη...
00:06 , Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025

Εθνική ανδρών: Άρχισε η προετοιμασία στη Θεσσαλονίκη για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ

Η Εθνική ομάδα Ανδρών μπάσκετ μπήκε από την Δευτέρα σε ρυθμούς προετοιμασίας στη Θεσσαλονίκη, ...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα