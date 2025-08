ΑΕΚ: Στα «κιτρινόμαυρα» ο Λούκα Γιόβιτς έως το 2027 – Από τη Μαδρίτη και το Μιλάνο, στην Αθήνα

Οριστική συμφωνία ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Λούκα Γιόβιτς επετεύχθη, με τον Σέρβο επιθετικό να αναμένεται στην Αθήνα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2027.

Ο 27χρονος φορ, ύψους 1.82μ., θα ενισχύσει την «Ένωση» στη γραμμή κρούσης, με τις πληροφορίες από Σερβία και Ισπανία να επιβεβαιώνονται και τον γνωστό ρεπόρτερ Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για οριστικό deal.

🚨🇬🇷 Luka Jović to AEK Athens, here we go! Deal in place until June 2027, all agreed.

Jović arrives today in Athens, wanted by director Ribalta — all done as @Marca reports.

It was never a done deal or even close with Oviedo despite reports. ❌ pic.twitter.com/VYzWezFAGQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2025