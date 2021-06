Σίμον Κιάερ: Ο αρχηγός της Δανίας που έσωσε τη ζωή του Κρίστιαν Έρικσεν - "Αποθέωση" στα social media

Ο ποδοσφαιρικός πλανήτης "πάγωσε" τη στιγμή που ο Κρίστιαν Έρικσεν έπεφτε αναίσθητος στο γήπεδο κατά τον αγώνα Δανίας - Φινλανδίας για το EURO 2020. Ήταν λίγο πριν να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης, όταν ο Δανός χαφ της Ίντερ κατέρρευσε. Τρόμος και σοκ. Συμπαίκτες και αντίπαλοι έτρεξαν κοντά του και φώναζαν για να μπει στον αγωνιστικό χώρο το ιατρικό επιτελείο. Είχαν καταλάβει ότι κάτι σοβαρό συνέβαινε. Οι εικόνες με τον Κρίστιαν Έρικσεν αναίσθητο στο "χορτάρι" ήταν ανατριχιαστικές και τα λεπτά περνούσαν βασανιστικά για όλους, και για εκείνους που βρίσκονταν στο γήπεδο, αλλά και για όσους παρακολουθούσαν το ματς από τις οθόνες τους.

Οι στιγμές ήταν κρίσιμες και ίσως πιο κρίσιμη και καθοριστική ήταν η βοήθεια που προσέφερε στον φίλο και συμπαίκτη του ο αρχηγός της Δανίας, Σίμον Κιάερ, ο οποίος "αποθεώνεται" στα social media και όχι μόνο. Και αυτό καθώς ήταν εκείνος που παρενέβη τα πρώτα δευτερόλεπτα ώστε να δώσει χρόνο στους γιατρούς να προστρέξουν κοντά του ενώ έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να σωθεί ο Έρικσεν.

Σύμφωνα με το Football Italia, ο Κιάερ πήγε πάνω από τον Έρικσεν και απέτρεψε να γυρίσει η γλώσσα του αναίσθητου Έρικσεν, ενώ τον γύρισε σε θέση ανάτασης και άρχισε να του κάνει τις πρώτες μαλάξεις μέχρι να έρθουν οι γιατροί και να αναλάβουν το περιστατικό.

Την αρχηγική του στόφα όμως, την απέδειξε ο Κιάερ και όταν η σύζυγος του Έρικσεν, η οποία βρισκόταν στις εξέδρες κατά τον αγώνα, σοκαρισμένη και με δάκρυα στα μάτια κατέβηκε στον αγωνιστικό χώρο θέλοντας να πλησιάσει το σημείο όπου ήταν πεσμένος ο Έρικσεν.

Ο Κιάερ ήταν εκείνος που έτρεξε αμέσως κοντά της για να την παρηγορήσει και να την καθησυχάσει, αποτρέποντάς την να πλησιάσει.

Η στιγμή που την κρατά στην αγκαλιά του είναι συγκλονιστική.

Ο αρχηγός της Δανίας όμως έκανε και κάτι ακόμη. Ήταν εκείνος που προέτρεψε τους συμπαίκτες του να σχηματίσουν ανθρώπινη ασπίδα γύρω από τον Έρικσεν, όσοι οι γιατροί έκαναν τη δουλειά τους, προκειμένου να τον προστατεύσουν από τα ΜΜΕ και τις κάμερες που προσπαθούσαν να καταγράψουν τις στιγμές.

Τα social media έχουν πάρει... φωτιά για τον ηρωισμό και την ψυχραιμία που επέδειξε ο Σίμον Κιάερ. Μερικά από τα σχόλια στο Twitter που "αποθεώνουν" τον αρχηγό της Δανίας είναι τα εξής: "αρχηγός και ήρωας: Σίμον Κιάερ. Μα τι άνθρωπος... Τόσο περήφανοι για εκείνον". "Πρέπει να ευχαριστήσουμε εκτός από τους γιατρούς και τον Σίμον Κιάερ. Αυτό είναι το νόημα της ομάδας" ή "ο αρχηγός είναι πραγματικός άνθρωπος".

We’ve to say thanks again to the medical staff.

We talk a lot about football and ‘stupid’ things here... but they’re HEROES. Today as every single day.

Also, thanks to all Denmark players - and in particular to Simon Kjaer. This is the meaning of TEAM.

Stay strong, Chris ❤️🇩🇰