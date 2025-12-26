Ασήμι: Για πρώτη φορά στην ιστορία η τιμή του ξεπέρασε τα 75 δολάρια ανά ουγγιά

Σήφης Γαρυφαλάκης

οικονομία

Ασήμι: Για πρώτη φορά στην ιστορία η τιμή του ξεπέρασε τα 75 δολάρια ανά ουγγιά

Η τιμή του αργύρου ξεπέρασε σήμερα το συμβολικό όριο των 75 δολαρίων ανά ουγγιά για πρώτη φορά στην ιστορία, καθώς τα πολύτιμα μέταλλα και τα μέταλλα βιομηχανικής χρήσης ευρύτερα έχουν φθάσει σε τιμές ύψους άνευ προηγουμένου στο τέλος της χρονιάς που φεύγει, εξαιτίας κυρίως των οικονομικών και γεωπολιτικών αβεβαιοτήτων.

Το ασήμι έφτασε σήμερα στα 75,15 δολάρια/ουγγιά (31,1 γραμμάρια). Ο χρυσός επίσης κατέγραψε νέο ιστορικό υψηλό, τιμάται πλέον 4.531,04 δολάρια η ουγγιά.

Από τον Ιανουάριο η τιμή του χρυσού έχει καταγράψει άνοδο 70% και αυτή του αργύρου 150%, ετήσιες επιδόσεις που μπορούν να συγκριθούν μόνο με εκείνες του 1979.

Τα πολύτιμα μέταλλα θεωρούνται κατεξοχήν αξίες καταφύγια, με άλλα λόγια ασφαλείς πόροι μακροπρόθεσμα, κι αποκτώνται από κεντρικές τράπεζες, επενδυτικούς θεσμούς και ιδιώτες που έχουν σκοπό να καλύψουν τα νώτα τους, ιδίως σε περιόδους αβεβαιότητας.

Ο χρυσός και το ασήμι έχουν έτσι καβαλήσει το κύμα κινήσεων επενδυτών με φόντο τον γεωπολιτικό κίνδυνο που συνδέεται με την κρίση ΗΠΑ-Βενεζουέλας.

Το δολάριο και τα αξιόγραφα του αμερικανικού δημοσίου, που γενικά θεωρούνται επίσης αξίες καταφύγια ανταγωνιστικά των πολύτιμων μετάλλων, έχουν γίνει λιγότερο ελκυστικές τοποθετήσεις φέτος.

Οι αβεβαιότητες για την προεδρία του Ντόναλντ Τραμπ συνέβαλαν στην τάση αυτή, που ενισχύεται εξαιτίας της προοπτικής περαιτέρω μειώσεων των επιτοκίων της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed), που κάνει το δολάριο λιγότερο ενδιαφέρον για αρκετούς επενδυτές.

Ορισμένοι επενδυτές εκφράζουν ανησυχία για τα κρατικά χρέη μεγάλων οικονομιών και τη φούσκα του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι αβεβαιότητες ωθούν έτσι προς τα πάνω τις τιμές των μετάλλων καθώς επενδυτές κρίνουν σοφό να διαφοροποιήσουν τα χαρτοφυλάκιά τους, σημείωσε ο Τζον Πλασάρ, αναλυτής της Cité Gestion Private Bank. «Τα μέταλλα γίνονται μάλλον διασφάλιση, παρά κερδοσκοπικές τοποθετήσεις», εξήγησε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το Χριστουγεννιάτικο μπαχαρικό που μπορεί να βελτιώσει τα συμπτώματα της κατάθλιψης και να μειώσει τη φλεγμονή

Χριστουγεννιάτικο τραπέζι: Μετά από πόσες μέρες μπορούμε να φάμε το φαγητό που περίσσεψε – Πώς θα το διατηρήσουμε σωστά

ΕΣΠΑ: Έρχονται επιδοτήσεις 50% στις επιχειρήσεις για την αύξηση της παραγωγής

Αττική Οδός: Νέες τιμές στα διόδια από το 2026 – Πόσο θα πληρώνουν ΙΧ και φορτηγά

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
15:50 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Επιδόματα και παροχές από τον ΟΠΕΚΑ: Πότε θα γίνει η νέα πληρωμή

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή μιας σειράς επιδομάτων και παροχών για τον μήνα Ιαν...
14:05 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Τέλος χρόνου για την εξόφλησή τους – Τσουχτερά τα πρόστιμα

Την Τετάρτη, 31η Δεκεμβρίου 2025 εκπνέει η προθεσμία για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας γι...
08:13 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΔΥΠΑ: Έρχεται αύξηση στο «ειδικό» επίδομα στήριξης για εργαζόμενους που έχασαν τη δουλειά τους – Πώς θα διαμορφωθεί και ποιους θα αφορά

Αυξάνεται από την 1η Απριλίου του 2026 το «ειδικό» επίδομα στήριξης από τη ΔΥΠΑ για εργαζόμενο...
07:42 , Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου 2025

ΚΕΠΕΑ-ΓΣΕΕ: Πώς αμείβονται οι αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς

Με προσαύξηση κατά 75% θα υπολογισθούν οι αποδοχές των εργαζομένων που θα εργασθούν σήμερα 25 ...
MUST READ

Κίνα: Έφτιαξαν χιονάνθρωπο ύψους 19 μέτρων – Βίντεο timelapse

Οι άνθρωποι που στρώνουν το κρεβάτι τους κάθε πρωί, διαθέτουν αυτές τις 8 κρυφές δυνάμεις

Προπονήτρια γυμναστικής που έχασε 9 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτοί είναι οι 5 παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους»

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει την πεταλούδα σε 15 δευτερόλεπτα