Ο Στέφανος Τσιτσιπάς προκρίθηκε στα ημιτελικά του τουρνουά Masters του Μόντε Κάρλο. Μάλιστα ο Έλληνας αθλητής δεν χρειάστηκε να ολοκληρώσει τον αγώνα του με τον Αλεχάντρο Νταβίντοβιτς Φοκίνα.

Πήρε μετά απο μάχη το πρώτο σετ με 7-5, αλλά αμέσως μετά ο Ισπανός δήλωσε ότι αποχωρεί, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με τραυματισμό. Έτσι, ο Τσιτσιπάς πέρασε στους «4» της διοργάνωσης και περιμένει να μάθει τον αυριανό αντίπαλό του, από την αναμέτρηση του Βέλγου Νταβίντ Γκοφέν με τον Βρετανό Ντάνιελ Έβανς, ο οποίος χθες έκανε τη μεγάλη έκπληξη, αποκλείοντας τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν παρέλειψε να βάλει την υπογραφή του και στην κάμερα του αγώνα. Ο διάσημος τενίστας έγραψε "Ζήσε για τις στιγμές που σε κάνουν να νιώθεις ζωντανός". (Live for moments that make you come alive).