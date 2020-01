Ο Ζλάταν επέστρεψε! Ο Σουηδός επιθετικός σκόραρε στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός με την Μίλαν με ωραίο τελείωμα, μετά από γύρισμα του Λεάο στο 64ο λεπτό για το 0-2 των «ροσονέρι» στην έδρα της Κάλιαρι.

